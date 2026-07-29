Ipak, u mnogim zemljama ovaj detalj predstavlja poruku drugim vozačima i nadležnim službama.

Dok se u Srbiji bela traka ili peškir često povezuju sa svadbama, u pojedinim državama imaju sasvim drugačiju namenu.

Znak da vozilo nije napušteno

Jedno od najčešćih značenja bele krpe na retrovizoru jeste da se automobil pokvario, ali da nije napušten.

Vozač je privremeno otišao po pomoć ili pokušava da pronađe rešenje za kvar, a postavljena bela tkanina služi kao obaveštenje da će se vratiti po vozilo.

Ova praksa posebno je poznata u Sjedinjenim Američkim Državama, gde vozači već decenijama koriste beli peškir, majicu ili drugu svetlu tkaninu kako bi signalizirali da automobil nije ostavljen bez vlasnika.

U nekim zemljama označava hitan slučaj

U pojedinim evropskim državama bela tkanina može imati i drugačije značenje.

Na primer, koristi se kao upozorenje da se u vozilu nalazi osoba kojoj je potrebna hitna medicinska pomoć. Na taj način ostali učesnici u saobraćaju mogu da shvate da je situacija ozbiljna i da, kada je moguće i bezbedno, omoguće prolaz vozilu.

Ipak, to ne znači da vozač ima pravo da krši saobraćajne propise ili ignoriše svetlosnu signalizaciju.

Običaj star više od pola veka

Ova praksa potiče još iz vremena kada nije bilo mobilnih telefona.

Kada bi se automobil pokvario na putu, vozači su ostavljali belu maramu, peškir ili komad tkanine na vozilu kako bi policija i patrole znale da pomoć nije zaboravljena i da vozilo nije napušteno.

Iako danas postoje mobilni telefoni, pomoć na putu i brojni sistemi za prijavu kvara, ovaj običaj opstao je u pojedinim delovima sveta.

Zbog toga, ukoliko primetite belu krpu na retrovizoru, ne mora da znači da je u pitanju slučajnost – moguće je da vam vozač na taj način šalje važnu poruku o situaciji u kojoj se našao.