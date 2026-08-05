Zubobolja se često javlja u najnezgodnijem trenutku – tokom noći, vikendom ili kada nije moguće odmah otići kod stomatologa.

Iako kućni postupci ne mogu izlečiti uzrok bola, pojedine mere mogu privremeno ublažiti tegobe do pregleda kod zubara.

Šta prvo uraditi?

Ako vas zaboli zub, pokušajte sledeće:

Isperite usta mlakom vodom u koju ste dodali pola kašičice soli.

Nežno očistite prostor između zuba zubnim koncem, jer se ponekad između njih zaglavi ostatak hrane koji može izazvati bol ili iritaciju desni.

Važno je da voda bude mlaka. Veoma topla pića ili ispiranje vrelom vodom mogu kod pojedinih osoba dodatno pojačati bol.

Hladan oblog može ublažiti tegobe

Ako je prisutan otok ili pulsirajući bol, hladan oblog spolja preko obraza može pomoći da se tegobe privremeno ublaže.

Umotajte kesicu leda ili zamrznutog povrća u peškir i držite je na obrazu oko 15 minuta, zatim napravite pauzu pre ponovnog hlađenja.

Nikada ne stavljajte led direktno na kožu, jer može izazvati oštećenje tkiva.

Ako vas zub boli tokom noći, pokušajte da spavate sa blago podignutom glavom, jer to kod nekih ljudi može smanjiti osećaj pulsiranja.

Šta nikako ne treba raditi?

Neki kućni "lekovi" mogu napraviti više štete nego koristi.

Izbegavajte:

držanje rakije ili drugih alkoholnih pića u ustima;

stavljanje alkohola na desni ili zub;

postavljanje usitnjenog aspirina direktno na zub ili desni, jer može izazvati hemijsku iritaciju sluzokože;

zagrevanje obraza toplim oblogama ako postoji sumnja na infekciju;

pokušaje da oštrim predmetima sami uklonite nešto iz zuba ili desni.

Ako je uzrok bola infekcija, toplota može doprineti širenju upale.

Kada treba hitno otići kod stomatologa?

Ne odlažite pregled ako se uz bol javi bilo koji od sledećih simptoma:

izražen otok obraza ili vilice;

temperatura viša od 38 °C;

otežano gutanje ili disanje;

otežano otvaranje usta;

bol koji se ne smanjuje uprkos uzimanju odgovarajućeg leka protiv bolova.

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniju infekciju koja zahteva hitnu stomatološku ili medicinsku pomoć.

Kako smanjiti rizik od nove zubobolje?

Redovne kontrole kod stomatologa omogućavaju da se karijes i druga oštećenja otkriju pre nego što zahvate živac i izazovu jak bol.

Pored redovnog pranja zuba, korisno je:

koristiti zubni konac ili interdentalne četkice jednom dnevno;

prati zube dva puta dnevno pastom sa fluorom;

ograničiti učestalo konzumiranje slatkiša i zaslađenih napitaka;

odlaziti na preventivni stomatološki pregled najmanje jednom ili dva puta godišnje, prema preporuci stomatologa.

Važno je imati na umu da čak i ako zubobolja spontano prestane, uzrok problema može i dalje postojati. Zato je pregled kod stomatologa najbolji način da se spreče ozbiljnije komplikacije i sačuva zdravlje zuba.