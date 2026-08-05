Mnogi prvo pogledaju datum na pakovanju kada proveravaju namirnice u ostavi. Međutim, kod velikog broja proizvoda stanje ambalaže, način čuvanja i izgled hrane mogu biti mnogo važniji pokazatelji bezbednosti.

Oznaka „najbolje upotrebiti do“ uglavnom se odnosi na kvalitet proizvoda – ukus, miris i teksturu – a ne znači automatski da hrana postaje nebezbedna odmah nakon tog datuma.

Ipak, postoje situacije kada ne treba rizikovati, bez obzira na datum.

Šta znači „najbolje upotrebiti do“?

Ova oznaka govori do kog datuma proizvođač garantuje najbolji kvalitet proizvoda.

Suve namirnice poput testenine, pirinča ili pojedinih konzerviranih proizvoda često mogu biti upotrebljive i nakon tog datuma ako su pravilno čuvane i ako ambalaža nije oštećena.

Drugačija pravila važe za proizvode sa oznakom „upotrebiti do“, naročito za lako kvarljivu hranu.

Mlečna formula za bebe je poseban slučaj

Kod formule za odojčad rok trajanja treba striktno poštovati.

Proizvođač garantuje nutritivni sastav i bezbednost proizvoda samo do navedenog datuma, zbog čega se formula ne preporučuje za upotrebu nakon isteka roka.

Posebno je važno pravilno skladištenje – na suvom i odgovarajućem mestu, prema uputstvu na pakovanju.

Ispupčena konzerva je znak za oprez

Kod konzervirane hrane datum često nije prvi znak problema.

Obratite pažnju na:

ispupčen poklopac;

curenje sadržaja;

rđu koja oštećuje ambalažu;

duboka udubljenja, posebno na spojevima.

Naduvena konzerva može ukazivati na stvaranje gasova unutar pakovanja, što može biti znak kvarenja ili mikrobiološkog problema.

Posebno je rizično konzumirati sadržaj oštećenih konzervi zbog mogućnosti razvoja bakterije Clostridium botulinum, koja proizvodi toksin odgovoran za botulizam – retku, ali ozbiljnu bolest.

Brašno nije bez rizika

Iako deluje kao bezazlena namirnica, brašno se ne smatra termički obrađenom hranom i može sadržati mikroorganizme koji se uništavaju tek kuvanjem ili pečenjem.

Veći problem od samog isteka roka često su vlaga i nepravilno skladištenje.

Bacite brašno ako primetite:

kiselkast ili neprijatan miris;

grudvice nastale zbog vlage;

tragove buđi;

insekte ili njihove tragove.

Najbolje ga je čuvati u dobro zatvorenoj posudi, na suvom i tamnom mestu.

Kako prepoznati užeglo ulje?

Ulje ne mora izgledati pokvareno da bi izgubilo kvalitet.

Ako ima miris koji podseća na staru boju, plastelin ili neprijatan užegao miris, verovatno je došlo do oksidacije masti.

Ulje čuvajte dalje od svetlosti, toplote i izvora pare, poput šporeta.

Pasulj i začini mogu izgubiti kvalitet

Suvi pasulj nakon isteka roka najčešće nije opasan ako je pravilno skladišten, ali može izgubiti sposobnost da omekša tokom kuvanja.

Kod začina je problem uglavnom u aromi. Mleveni začini vremenom gube miris i ukus, pa jelo može biti mnogo slabije čak i ako su bezbedni za upotrebu.

Sedam znakova da hranu treba baciti

Ne koristite namirnicu ako primetite:

buđ bilo koje boje;

vlagu unutar pakovanja;

tragove insekata ili štetočina;

neobične tvrde grudve u prahu;

veliku promenu boje;

kiselkast, buđav ili hemijski miris;

oštećenu, probušenu ili ispupčenu ambalažu.

Tri pitanja pre nego što upotrebite staru namirnicu

Pre nego što stavite proizvod u jelo, proverite:

Da li je bio čuvan na suvom i odgovarajućem mestu? Da li je ambalaža potpuno neoštećena? Da li izgled, miris i tekstura deluju normalno?

Ako je odgovor na neko od ovih pitanja negativan, bezbednije je namirnicu baciti.

Hrana iz ostave često može trajati duže nego što mislimo, ali pažljiv pregled pre upotrebe najbolji je način da izbegnete nepotreban rizik.