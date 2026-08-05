Selaković je istakao da je NAFFIT prvi festival u Srbiji gde se nagrađuju svi koji učestvuju u stvaranju filmskih i televizijskih ostvarenja, da će počasni gost ove godine biti ruska kinematografija i da Zlatibor, kao jedna od prestonica srpskog turizma van Beograda, nije tu samo za rekreaciju već i za duhovno uzdizanje, navodi se u saopštenju Ministarstva.

"Nacionalni festival filma i televizije, čije je nulto izdanje održano 2024. a prvo prošle, 2025. godine, nastavlja se već treći put zaredom ovde na Zlatiboru. Ovo je naš prvi Festival u okvirima Srbije gde se nagrađuju svi oni koji učestvuju u stvaranju filmskih i televizijskih ostvarenja, dakle i filmova i serija i upravo se po tome razlikuje od svih drugih festivala. Srbiji je kao zemlji sa zavidnom kinematografijom nedostajao ovakav festival i ona ga je dobila", rekao je Selaković.

On je podsetio da je prošle godine mađarska kinematografija bila počasni gost i da je NAFFIT okupio i holivudske zvezde i najavio da će ove godine ruska kinematografija biti počasni gost Festivala.

"Uveren sam da ćemo ugostiti mnoge znamenite ličnosti iz sveta velike ruske kinematografije koja je kinematografija svetskog formata i time uspeti da uzdižemo ovaj naš mladi nacionalni festival na značajno viši nivo. Takođe, izražavam nadu da ćemo do održavanja samog festivala imati raspisane i konkurse Filmskog centra Srbije, jer nam je mnogo važno da naša kinematografija u vremenu pred nama nastavlja da stvara, naročito posle jednog turbulentnog perioda sa velikim društvenim lomovima u kojima se i kinematografija našla kao jedna žarišna tačka na polju srpske kulture", dodao je Selaković.

Istakao je i da se ove godine u Srbiji snimaju sjajni filmovi, da se na Zlatiboru završava i snimanje velikog ostvarenja Predraga Gage Antonijevića - film "Sretenje" o epohi srpske revolucije, Prvog i Drugog srpskog ustanka a da će NAFFIT imati budućnost i nešto po čemu će Zlatibor biti još poznatiji u godinama koje su pred nama.

"NAFFIT treba da bude brend festival srpske kinematografije i Srbije na kom će svake godine da trijumfuju filmski i televizijski poslenici koji su bili najbolji u godini pre toga", podvukao je Selaković.