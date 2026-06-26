Tavan je u mnogim domaćinstvima mesto gde završavaju stvari koje se retko koriste – od sezonske dekoracije i stare elektronike do odeće, nameštaja i raznih sitnica.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da tavan nije pogodan za skladištenje svega. Zbog velikih temperaturnih oscilacija, vlage i mogućih štetočina, pojedini predmeti mogu biti trajno oštećeni, a neki čak predstavljaju i ozbiljan rizik od požara.

Zašto tavan nije idealno mesto za skladištenje?

Tokom leta temperatura na tavanu može lako preći 45 stepeni, dok zimi često pada gotovo na spoljašnju temperaturu.

Pored toga, problem mogu predstavljati:

velika vlažnost;

loša ventilacija;

miševi i pacovi;

moljci;

insekti koji oštećuju drvo.

Zbog toga nije preporučljivo da se na tavanu čuvaju predmeti osetljivi na toplotu, hladnoću ili vlagu.

Šta nikako ne treba držati na tavanu tokom leta?

Visoke temperature mogu oštetiti ili potpuno uništiti brojne predmete.

Na tavanu ne bi trebalo ostavljati:

sveće, jer se vosak topi;

plastične predmete koji se mogu deformisati;

elektronske uređaje;

gramofonske ploče;

fotografije koje mogu izbledeti;

konzerviranu i drugu hranu;

video i audio kasete.

Predmeti koji predstavljaju rizik od požara

Posebno su opasni materijali koji se lako zagrevaju ili mogu eksplodirati.

Izbegavajte skladištenje:

gasnih patrona i sprejeva pod pritiskom;

razređivača, rastvarača i drugih zapaljivih tečnosti;

pirotehnike;

baterija i akumulatora;

drvenog uglja i većih količina drveta za roštilj.

U slučaju visokih temperatura, ovi predmeti mogu predstavljati ozbiljan rizik od požara.

Ni zima nije bezopasna

Niske temperature takođe mogu napraviti štetu.

Posebno su osetljivi:

elektronski uređaji;

boje i lakovi;

staklene tegle sa tečnošću;

saksije sa zemljom;

muzički instrumenti;

drveni nameštaj.

Papirna dokumentacija može stradati zbog vlage, pa je najbolje čuvati je u dobro zatvorenim, hermetičkim kutijama.

Kako pravilno organizovati stvari na tavanu?

Ako nemate drugo mesto za odlaganje, važno je da stvari pravilno zaštitite.

Preporučuje se:

korišćenje vakuumskih vreća za odeću, ćebad i jastuke;

odlaganje u hermetički zatvorene plastične kutije;

postavljanje stvari na stabilne police;

ostavljanje dovoljno slobodnog prostora za prolaz.

Takođe, ventilacioni otvori ne bi trebalo da budu zakrčeni, a pristup dimnjaku i krovnim prozorima mora ostati slobodan radi redovnog održavanja i bezbednosti.

Dobra organizacija produžava vek stvari

Iako tavan može biti praktičan prostor za odlaganje, nije svaka stvar pogodna za takve uslove.

Pravilnim izborom predmeta koje ćete tamo čuvati i odgovarajućom zaštitom možete sprečiti oštećenja, produžiti njihov vek trajanja i smanjiti rizik od požara.