Hrana može biti ozbiljan izvor rizika po zdravlje, tvrdi sudski veštak Bil Marler, koji je tokom svoje karijere učestvovao u brojnim tužbama vezanim za trovanja hranom i pomogao u naplati odšteta u vrednosti većoj od 600 miliona dolara.

Na osnovu svog iskustva, on ističe da određene namirnice nose znatno veći rizik od kontaminacije i trovanja, zbog čega ih je izbacio iz svoje ishrane.

Sirove namirnice koje nose najveći rizik

Među prvim namirnicama koje izbegava nalaze se sirove školjke, koje se često pogrešno smatraju delikatesom ili čak afrodizijakom.

Iako ta tvrdnja nije naučno potvrđena, poznato je da školjke mogu sadržati bakterije i teške metale, naročito ako potiču iz zagađenih voda.

On takođe upozorava na sirovo meso i sirova jaja, koja mogu biti izvor opasnih bakterija ako nisu pravilno termički obrađena.

Biljni proizvodi i skriveni rizici

Prema njegovim rečima, rizik ne dolazi samo od životinjskih proizvoda.

Sirove klice i određene vrste lisnatog povrća, poput kelja, takođe mogu predstavljati podlogu za razvoj bakterija ukoliko nisu pravilno tretirane tokom proizvodnje i skladištenja.

Dodatni faktor rizika predstavljaju nepasterizovano mleko i sveže ceđeni sokovi, koji mogu sadržati mikroorganizme opasne po zdravlje.

Gotova i upakovana hrana

Iznenađujuće, među rizičnim namirnicama nalaze se i proizvodi koji se često smatraju sigurnim – oprano i narezano voće i povrće iz supermarketa.

Zbog načina pakovanja i skladištenja, u plastičnim kesama može doći do razvoja bakterija, posebno ako se hladni lanac ne održava dosledno.

Iako većina ovih namirnica može biti bezbedna uz pravilno rukovanje i termičku obradu, stručnjaci upozoravaju da se rizik ne sme zanemariti.

Pravilno pranje, čuvanje i obrada hrane ostaju ključni faktori u prevenciji trovanja, bez obzira na vrstu namirnice.