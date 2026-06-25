Svadbe su poslednjih godina sve češće tema rasprava na društvenim mrežama. Od gostiju koji ne potvrđuju dolazak na vreme i zvanica koje se pojave u belim haljinama, do neprestanog korišćenja telefona tokom ceremonije – pravila bontona sve češće padaju u drugi plan.

Međutim, sada se pod lupom javnosti sve češće nalaze i sami mladenci, čiji potezi ponekad izazivaju burne reakcije.

Aukcija za prvi tanjir iznenadila goste

Na društvenoj mreži X pojavila se priča o svadbi na kojoj su mlada i mladoženja organizovali neobičnu aukciju. Cilj je bio da prikupe dodatni novac za medeni mesec, a "nagrada" za pobednika bila je da prvi bude poslužen hranom.

Prema navodima objave, jedan gost izdvojio je čak 1.500 dolara kako bi dobio ovu privilegiju i pre svih ostalih dobio svoj obrok.

Iako su pojedini korisnici ovu ideju ocenili kao zabavnu i originalnu, većina komentara bila je izrazito negativna.

Društvene mreže prepune kritika

Mnogi smatraju da je ovakav potez neprimeren i da pretvara svadbeno slavlje u priliku za dodatnu zaradu.

„Žalosno je što su svadbe za neke postale način za zgrtanje novca. Prodavati obrok koji je već plaćen sopstvenim prijateljima i porodici zaista je sramotno“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnici isticali su da ovakav koncept može stvoriti neprijatnu atmosferu među gostima, posebno za one koji nisu u mogućnosti da učestvuju u nadmetanju.

„Ovo deluje manipulativno. Zamislite kako se osećaju ljudi koji ne mogu da izdvoje toliki novac. Bila bih veoma neprijatno iznenađena“, napisala je jedna korisnica.

Nije prvi put da mladenci traže dodatni novac

Aukcija za prvi tanjir samo je jedan od primera neobičnih načina na koje pojedini parovi pokušavaju da nadoknade deo troškova organizacije venčanja.

Na društvenim mrežama ranije su zabeleženi slučajevi kada su mladenci gostima koji nisu mogli da prisustvuju slavlju slali poruke sa linkovima za kupovinu poklona, uprkos tome što nisu dolazili na svadbu.

Pojavljivali su se i primeri naplaćivanja pozivnica, kao i prodaje mesta na svadbi potpunim strancima, po ceni od oko 150 evra po osobi.

Gde je granica između kreativnosti i neukusa?

S obzirom na to da troškovi organizacije venčanja poslednjih godina značajno rastu, mnogi razumeju želju mladenaca da pronađu dodatne izvore finansiranja.

Ipak, stručnjaci za bonton upozoravaju da je važno pronaći ravnotežu između želje za lepim venčanjem i poštovanja prema gostima.

Prema rečima stručnjaka za bonton Džo Brajant, neki će ovakve ideje doživeti kao bezazlenu zabavu, dok će drugi smatrati da se od gostiju traži previše, posebno imajući u vidu da su već izdvojili novac za putovanje, garderobu i svadbeni poklon.

Upravo zato se sve češće postavlja pitanje gde prestaje kreativnost u organizaciji venčanja, a počinje osećaj da su gosti tu prvenstveno kako bi pokrili troškove proslave.