Jedna Hrvatica nedavno je pokrenula veliku raspravu na društvenim mrežama nakon što je otkrila da planira da za svadbeni poklon izdvoji 800 evra.

Da li je 800 evra dovoljno za svadbu?

Diskusija o iznosu poklona za svadbu brzo se proširila, a mišljenja su bila podeljena. Dok jedni smatraju da je 800 evra sasvim korektan poklon, drugi veruju da je to prevelika suma, posebno u današnjim ekonomskim uslovima.

Hrvatica je objasnila da je reč o svadbi bliske rođake i da želi da poklon bude adekvatan, ali je njen suprug smatrao da bi iznos trebalo da bude veći.

Šta utiče na iznos svadbenog poklona?

Koliko novca dati za svadbu zavisi od više faktora:

bliskosti sa mladencima

lokalnih običaja

finansijskih mogućnosti gostiju

troškova organizacije svadbe

Upravo zbog toga ne postoji univerzalna cifra koja važi za sve.

Podeljena mišljenja na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari. Jedni su smatrali da je 800 evra previše i da je realniji iznos oko 200 do 500 evra po paru.

Sa druge strane, pojedini korisnici su istakli da je u nekim krajevima, posebno kada su u pitanju najbliži rođaci, uobičajeno davati i do 1.000 evra.

Koliki je „standard“ za svadbene poklone?

Prema mišljenju mnogih, iznos poklona često prati troškove svadbe, kako bi se „pokrio“ trošak mesta i organizacije, ali i ostavio dodatni poklon mladencima.

Ipak, sve više ljudi ističe da poklon treba da bude u skladu sa ličnim mogućnostima, a ne društvenim pritiskom.

Rasprava o tome koliko novca dati za svadbu pokazuje da ne postoji jedinstveno pravilo. Iznos zavisi od mnogih faktora, a najvažnije je da poklon bude iskren i u skladu sa mogućnostima, bez nametnutih očekivanja.