Sa dolaskom toplijih dana sve više vremena provodimo u dvorištu, ali leto sa sobom donosi i jedan neprijatan problem – pojavu pacova. Upravo početkom leta ovi glodari ulaze u period intenzivnijeg razmnožavanja, a mladi primerci tokom juna i jula kreću u potragu za novim skrovištima.

Bašte, šupe, ostave i prostori uz ograde često postaju njihova idealna utočišta, zbog čega stručnjaci savetuju da se na vreme preduzmu preventivne mere.

Jednostavan trik koji može da odvrati pacove

Iako mnogi posežu za otrovima, zamkama i raznim preparatima, stručnjaci ističu da postoji mnogo jednostavnije rešenje.

Prema savetima stručnjaka za baštovanstvo, dovoljno je da kantu za smeće postavite na prometnije mesto u dvorištu i povremeno je lagano lupnete štapom ili drškom metle.

Razlog je jednostavan – pacovi ne vole buku, vibracije i stalno prisustvo ljudi. Takvi uslovi im šalju signal da prostor nije bezbedan za gnežđenje, pa će ga najčešće izbegavati.

Zašto pacovi izbegavaju prometna mesta?

Stručnjakinja za baštovanstvo Helen Gejzli objašnjava da pacovi radije biraju mirna i skrovita mesta na kojima ih ništa ne uznemirava.

Zbog toga savetuje da se kanta za smeće ne drži u zabačenom delu dvorišta, već uz stazu, ulazna vrata ili prostor pored kojeg ukućani svakodnevno prolaze.

Čak i povremeno kucanje po kanti može biti dovoljno da glodari procene kako lokacija nije pogodna za boravak.

Najčešća greška koju mnogi prave

Tokom letnjih meseci visoke temperature pojačavaju mirise otpada i komposta, što pacovima predstavlja signal da se u blizini nalazi izvor hrane.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju da kante ne treba postavljati uz živicu, ogradu ili zidove. Takva mesta pružaju zaklon i omogućavaju glodarima da se neprimećeno kreću.

Mnogo bolji izbor su otvoreniji delovi dvorišta sa više svetlosti i ljudske aktivnosti, gde se pacovi osećaju izloženije i nesigurnije.

Obratite pažnju i na sadržaj kante

Osim lokacije, važnu ulogu ima i ono što se nalazi u kanti za smeće.

Miris trule hrane posebno privlači pacove, pa stručnjaci savetuju da se ostaci mesa, ribe, sira i ljuske od jaja ne zadržavaju dugo u spoljnim kantama. Ukoliko je moguće, takav otpad bi trebalo iznositi neposredno pred odnošenje smeća.

Na taj način smanjuje se verovatnoća da glodari pronađu izvor hrane u vašem dvorištu i nastane problem koji kasnije može biti mnogo teže rešiti.