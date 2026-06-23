Tokom toplijih meseci, kada su prozori češće otvoreni, sitne čestice iz spoljne sredine brzo se talože na policama, lajsnama i prozorskim daskama.

Ipak, mnoge domaćice tvrde da su pronašle jednostavan trik koji može pomoći da površine ostanu čiste znatno duže.

Reč je o maramicama za sušenje veša, proizvodu koji se najčešće koristi u mašinama za sušenje kako bi odeća bila mekša i prijatnijeg mirisa. Međutim, njihova namena tu se ne završava.

Zahvaljujući sastojcima koji smanjuju statički elektricitet, ove maramice mogu pomoći da se prašina sporije zadržava na različitim površinama u domu. Osim toga, često ostavljaju blag i prijatan miris, pa prostor deluje svežije.

Primena je veoma jednostavna. Najpre uklonite postojeću prašinu i prebrišite površinu vlažnom krpom. Nakon toga sačekajte da se potpuno osuši, a zatim pređite preko nje maramicom za sušenje veša.

Posebno su pogodne za lajsne, police, komode i prozorske daske, mesta na kojima se prašina najbrže skuplja.

Važno je da se maramica koristi isključivo na suvoj površini, jer se u suprotnom njen efekat može značajno smanjiti.

Koliko dugo će površine ostati čiste zavisi od više faktora, poput provetravanja prostorije, prisustva tepiha i količine prašine koja ulazi spolja. Ipak, mnogi koji su isprobali ovaj trik tvrde da su vrlo brzo primetili razliku i da potreba za svakodnevnim brisanjem postaje znatno manja.

Jednostavan, brz i jeftin trik mogao bi da vam uštedi vreme i olakša održavanje doma tokom cele godine.