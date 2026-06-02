Čovek koji je u Belgiji osvojio 6 miliona evra na lotou se nikada nije pojavio da podigne novac.

Zbog toga je Nacionalna lutrija Belgije objavila da će početni loto džekpot biti uvećan - umesto 1 milion evra iznosiće 1,5 miliona evra od 1. jula do kraja godine.

Ova privremena mera se sprovodi jer dobitnik nije preuzeo 6 miliona evra koje je osvojio 31. decembra 2025. godine.

Iako nije neuobičajeno da Nacionalna lutrija povrati male iznose od nekoliko evra ili desetina evra jer su dobitnici zaboravili, izgubili ili nisu proverili svoje tikete – što iznosi približno 4 miliona evra godišnje – izuzetno je retko da džekpot od 6 miliona evra ne bude preuzet.

Ipak, upravo se to dogodilo nakon izvlačenja novogodišnjeg dodatnog lotoa: osoba koja je validirala svoj tiket u Blankenbergeu nikada se nije javila da ga preuzme od operatera igara.

Sada je Nacionalna lutrija odlučila da ovaj iznos ponovo stavi u igru u predstojećim izvlačenjima lotoa, počev od ovog leta. Čim se osvoji džekpot, sledeća nagrada će iznositi 1,5 miliona evra, a ne 1 milion evra.

Organizacija takođe podseća igrače da uvek proveravaju svoje tikete,, bilo onlajn ili na fizičkoj maloprodajnoj lokaciji, piše Rtl.be.