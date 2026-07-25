Po prvi put, na otvorenom moru testirana je upotreba natrijum-hidroksida, poznatijeg kao kaustična ili živa soda, sa ciljem da se ublaži zakiseljavanje okeana.

Istraživanje je sprovedeno u vodama Zaliva Mejn, gde je u more ispušteno više od 60.000 litara ovog rastvora. Kako bi pratili njegovo kretanje, istraživači su dodali i bezbednu jarko roze boju, koja im je omogućila da precizno prate širenje rastvora kroz morsku vodu.

Zakiseljavanje okeana jedan je od najvećih problema izazvanih klimatskim promenama. Okeani apsorbuju približno četvrtinu ugljen-dioksida iz atmosfere, ali taj proces povećava kiselost vode i ugrožava mnoge morske organizme.

Posebno su pogođeni korali, školjke, ostrige i plankton, koji za izgradnju svojih zaštitnih struktura koriste kalcijum-karbonat. Ukoliko se zakiseljavanje nastavi, posledice bi mogle da se prošire na čitav morski lanac ishrane, uključujući riblje populacije i zajednice koje zavise od ribolova.

Godinu dana nakon eksperimenta naučnici su analizirali prikupljene podatke i utvrdili da je u području intervencije došlo do povećanja alkalnosti morske vode. Prema njihovim navodima, to predstavlja dokaz da je natrijum-hidroksid reagovao sa ugljen-dioksidom na način koji može doprineti smanjenju zakiseljavanja.

Ovaj rezultat posebno je značajan jer je metoda do sada bila potvrđena samo u laboratorijama i teorijskim proračunima, dok je ovo prvi uspešan test u stvarnim uslovima na otvorenom moru.

Iako istraživači naglašavaju da će biti potrebna dodatna ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je metoda bezbedna i efikasna za primenu u većim razmerama, prvi rezultati bude optimizam. Ukoliko budu potvrđeni i u budućim istraživanjima, ova tehnologija mogla bi da postane jedno od novih oruđa u zaštiti okeana i ublažavanju posledica klimatskih promena.