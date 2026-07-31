Luk je osnova brojnih domaćih jela, ali upravo se tokom njegovog dinstanja često prave greške koje mogu uticati na konačan ukus. Iskusni kuvari imaju jednostavan trik koji pomaže da luk brže omekša, dobije bogatiju aromu i postane gotovo kremast, a za to su potrebna samo dva sastojka koja većina već ima u kuhinji.

Trik sa sodom bikarbonom i šećerom

Tokom dinstanja u luk dodajte prstohvat sode bikarbone i malo šećera. Ova kombinacija pomaže da luk brže omekša i lakše se karamelizuje, pa dobija prijatniji, blago sladak ukus i kremastiju teksturu.

Takav luk se mnogo bolje uklapa u sosove, čorbe, gulaše i variva, jer se gotovo potpuno sjedini sa ostalim sastojcima i stvara bogatu osnovu jela.

Zašto ovaj trik daje bolje rezultate?

Soda bikarbona ubrzava razgradnju vlakana u luku, zbog čega on brže omekšava. Istovremeno, mala količina šećera podstiče karamelizaciju i doprinosi intenzivnijoj aromi i lepšoj boji.

Još jedna prednost jeste što se tokom pripreme može ublažiti karakterističan miris luka koji se često zadržava u kuhinji.

Idealno za sosove, čorbe i variva

Dobro izdinstan luk postaje gotovo neprimetan u jelu, ali upravo on daje punoću ukusa. Zbog svoje kremaste teksture može poslužiti i kao prirodni zgušnjivač, pa u pojedinim receptima nema potrebe za dodavanjem brašna ili zaprške.

Na taj način jelo ostaje laganije, a zadržava bogat ukus i gustinu.

Važno je ne preterati

Kod ovog trika dovoljno je dodati samo prstohvat sode bikarbone. Veća količina može promeniti ukus luka i učiniti ga previše mekanim, pa je umerenost ključ dobrog rezultata.

Ako sledeći put budete pripremali supu, sos ili varivo, isprobajte ovu jednostavnu metodu. Uz samo dva sastojka iz kuhinje, luk može postati mekši, ukusniji i spreman za znatno kraće vreme.