Pored toga što so može pomoći u uklanjanju pojedinih nečistoća i neprijatnih mirisa, u narodnim verovanjima imala je i simbolično značenje. Smatralo se da doprinosi "čišćenju" doma od negativne energije i unošenju osećaja mira i svežine.

Kada su ljudi najčešće primenjivali ovaj običaj?

Prema narodnom predanju, ovaj ritual se najčešće praktikovao nakon stresnih perioda, bolesti, selidbe ili većih životnih promena.

Mnogi su ga primenjivali i početkom novog meseca, verujući da simbolično označava novi početak i donosi prijatniju atmosferu u domu.

Važno je naglasiti da je reč o tradicionalnom običaju i narodnom verovanju, a ne o metodi čije su navodni energetski efekti naučno potvrđeni.

Kako se priprema slana voda?

Postupak je veoma jednostavan.

U oko deset litara vode dodaje se jedna kašika kuhinjske soli, koja se dobro rastvori. Nakon toga tom vodom mogu se oprati podovi, a po želji prebrisati i kvake, police i druge površine koje se često dodiruju.

Preporučuje se da tokom čišćenja otvorite prozore kako bi prostor bio dobro provetren.

Koliko često se koristi?

Oni koji neguju ovu tradiciju savetuju da se ovakav način čišćenja primenjuje otprilike jednom mesečno, a ne prilikom svakog pranja podova.

Iako nema naučnih dokaza da so uklanja negativnu energiju, mnogi ističu da im ovakav ritual pruža osećaj svežine, urednosti i psihološkog rasterećenja.

Na kraju, bez obzira na to da li verujete u simboliku soli, temeljno očišćen i provetren dom svakako može doprineti prijatnijem ambijentu i boljem raspoloženju.