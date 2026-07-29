Iz kutije je, naime, iskočila velika iguana.

Životinja je preskočila pult, a zaposleni su u panici počeli da beže. Incident se dogodio u Memfisu, u saveznoj državi Tenesi.

Vlasnik je došao po ljubimca

Roderik Dankan (41) došao je da preuzme svog novog ljubimca. Već ima jednu iguanu, a drugu je naručio sa dostavom u poslovnicu, umesto na kućnu adresu, zbog visokih letnjih temperatura.

Slanje iguana putem FedEx-a nije neuobičajeno. Kompanija dozvoljava prevoz određenih neopasnih gmizavaca unutar SAD-a uz dostavu sledećeg dana, pod uslovom da pošiljalac prethodno dobije odobrenje i koristi odgovarajuću ambalažu.

Zaposleni su u početku mislili da se u kutiji nalazi riba, ali kada su čuli da je u pitanju iguana, postali su radoznali.

„Možete li da je izvadite da vidimo da li je živa?“ pitali su Dankana. Odgovor su dobili samo nekoliko trenutaka kasnije.

Izazvala je paniku među zaposlenima

Dok je žena otvarala kutiju, iguana je iznenada iskočila, pretrčala preko pulta i izazvala paniku među zaposlenima. Jedna radnica se od šoka srušila na pod.

Dankan je objasnio da je iguana bila znatno krupnija nego što je očekivao i da je približno dvostruko veća od njegove prve iguane. Rekao je da je pokušao da ostane pribran kako ne bi dodatno pogoršao situaciju, posebno nakon što je video da je zaposlena pala na pod.

„Zabrinuo sam se za nju“, rekao je i dodao da je znao da iguana nije opasna.

Ceo događaj je slučajno snimljen jer je Dankan nosio Meta naočare sa dioptrijom koje imaju mogućnost snimanja. Hteo je da zabeleži dolazak novog ljubimca, ali je tek kada je kod kuće ponovo pogledao snimak shvatio koliko je cela situacija bila komična.

Milioni pregleda na mrežama

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama i prikupio milione pregleda. Mnoge korisnike nasmejale su panične reakcije zaposlenih, ali neki su optužili Dankana da je namerno pustio iguanu kako bi napravio viralan snimak.

„Užasno mi je što neki ljudi misle da sam imao loše namere“, rekao je.

Zbog toga je kasnije objavio celu snimku kako bi objasnio šta se dogodilo i pokazao da bekstvo životinje nije bilo planirano, piše Nypost.