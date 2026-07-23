Prevarila devojka Betmena i pitaju ga:
• Pa šta ćeš sada čoveče?
Veli on:
• Ma, oprostiću joj sve, nisam ja Supermen...
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Vic dana: Prevarila devojka Betmena i pitaju ga...
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Prevarila devojka Betmena i pitaju ga:
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