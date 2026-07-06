Konobarica iz Italije dobila je otkaz svega nekoliko dana nakon što se zaposlila u jednom luksuznom hotelu u Veneciji. Iako je poslodavac tvrdio da se radnica još nalazila na probnom radu, sud je zaključio da je otkaz bio nezakonit i dosudio joj odštetu koja, zajedno sa ostalim troškovima, iznosi gotovo 60.000 evra.

Presuda je privukla veliku pažnju jer je ključnu ulogu u slučaju odigrao period obuke koji je prethodio potpisivanju ugovora o radu.

Trodnevna obuka promenila ishod spora

Slučaj je dospeo pred sud u proleće 2024. godine, nakon što pokušaj vansudskog rešavanja spora nije uspeo.

Tokom postupka utvrđeno je da je konobarica tri dana radila pre nego što je formalno potpisala ugovor. Sud je ocenio da se taj period ne može smatrati običnom obukom ili probnim radom, već da je radnica za to vreme već obavljala redovne radne zadatke.

Upravo taj zaključak bio je presudan za donošenje odluke da je otkaz nezakonit.

Poslodavac mora da plati gotovo 60.000 evra

Sud je radnici dosudio oko 49.000 evra odštete zbog nezakonitog otkaza.

Pored toga, kompanija je obavezana da uplati:

oko 4.500 evra doprinosa za socijalno osiguranje,

oko 6.000 evra sudskih i advokatskih troškova.

Na taj način ukupan trošak za poslodavca približio se iznosu od 60.000 evra.

Iskazi kolega bili važan dokaz

Poslodavac je tokom postupka tvrdio da radnica još nije bila u potpunosti uključena u radni proces i da je otkaz tokom probnog rada bio u skladu sa zakonom.

Međutim, sud je prihvatio iskaze njenih kolega, koji su potvrdili da je konobarica već redovno obavljala svoje dužnosti i da je bila potpuno uključena u svakodnevni rad hotela.

Na osnovu tih dokaza sud je zaključio da je radni odnos praktično započeo pre zvaničnog potpisivanja ugovora.

Slučaj još nije potpuno završen

Presuda je potvrđena i u drugostepenom postupku, ali pravna bitka još nije okončana.

Kompanija je uložila žalbu Vrhovnom sudu Italije, od kojeg traži da preispita i poništi odluku nižih sudova. Do konačne odluke, slučaj ostaje jedan od zapaženijih primera sporova oko probnog rada i prava zaposlenih u Italiji.