Ulazak u brak ne podrazumeva samo zajedničke planove i emocije, već i otvorene razgovore o finansijama. Krediti, dugovanja, štednja i način upravljanja novcem često postaju važne teme koje mogu uticati na poverenje među partnerima i odluku o zajedničkoj budućnosti.

Upravo zbog jedne takve situacije, mladić iz Niša obratio se korisnicima Redita nakon što je, kako tvrdi, sasvim slučajno saznao da njegova devojka, sa kojom planira brak, ima veliki kredit o kojem mu ranije nije govorila.

Kako je naveo u svojoj objavi, informacija o kreditu do njega nije stigla tokom razgovora sa partnerkom, već sasvim slučajno, što ga je dodatno uznemirilo.

"Blizu sam odluke o prosidbi devojke sa kojom sam neko vreme u vezi. Međutim situacija, koje je već malo komplikovana jer je reč o devojci muslimanske vere, se dodatno iskomplikovala i preispitujem se", napisao je on.

"Baš sam se iznenadio"

Kako objašnjava u objavi dok je, na njenu molbu, tražio njena dokumenta u fioci, naišao je na bankarske papire. Na njima je, kako tvrdi, pisalo da je njegova devojka 2024. godine, pre nego što su se upoznali, podigla keš kredit od 40.000 evra koji bi trebalo da otplaćuje do 2030. godine.

"Rata joj je oko 650 evra, što je oko 40% njene plate. Baš sam se iznenadio, u stvari i nisam jer su se dešavale situacije u kojima smo pričali o potencijalnim planovima za budućnost gde bih ja navodio šta bismo mogli sa zajedničkim primanjima, međutim ona bi na to uvek ostala rezervisana iako nije osoba koja ne voli da se priča o novcu", dodaje.

Nije želela da otkrije zbog čega je novac uzela

Ubrzo nakon što ju je suočio sa onim što je pronašao, ona je, prema njegovim rečima, potvrdila postojanje kredita, ali nije želela da otkrije zbog čega je novac uzela. Na dodatna pitanja reagovala je, kako tvrdi, ljutito, što je dodatno produbilo njegovu dilemu.

"Sumnjam da ga je potrošila na krpice i slične gluposti (uvek je jako sređena, svakodnevno se šminka, često gleda novu garderobu, redovno posećuje kozmetičare, frizere i slično). Znači nema ona baš običnu garderobu. Voli skuplje stvari... Pomenuo sam to u razgovoru sa njenim bratom sa kojim je jako bliska, zgranuo se toliko da sam na kraju morao da mu kažem da sam se samo šalio. Da li biste vi ušli u brak sa osobom koja je prećutkivala ovako nešto", upitao je on na kraju objave.

"40 hiljada ne podiže niko da bi kupio garderobu"

U komentarima ispod objave, korisnici su izneli različita mišljenja o celoj situaciji, od finansijskih objašnjenja do upozorenja o poverenju u vezi. Jedan od komentatora je istakao da se ovakva suma teško može opravdati isključivo potrošnjom na garderobu i luksuz:

"40 hiljada ne podiže niko da bi kupio garderobu. A za brak ne znam, to moraš ti da vidiš", napisao je on.

S druge strane, javila se i jedna korisnica koja smatra da visoki troškovi životnog stila mogu lako dovesti do velikih dugova:

"Realno poprilično ukoliko zaista kupuje original sve stvari. Obična torbica košta od 1.500 evra pa naviše, tretman bilo koji minimum 250 evra… tih 40 se lako nakupi i potroši sa opisanim lajfstajlom, nažalost", navodi se u komentaru.

"Moja drugarica je godinama otplaćivala kredit bivšem dečku"

Bilo je i onih koji upozoravaju da razlozi iza kredita mogu biti znatno ozbiljniji nego što se na prvi pogled čini:

"Ne podiže se toliki kredit za krpice i šminku. Ispitaj šta je u pitanju. Moja drugarica je godinama otplaćivala kredit koji je podigla da otplati dugove tadašnjem dečku. Presretali su je ti kojima je on dugovao i pretili joj, dolazili na vrata kada je sama. Nije mogla da trpi više to, plašila se za svoju bezbednost, otplatila je dug i ostavila ga. Njena porodica nije znala za to. Meni je ispričala šta se dešavalo kada je otplatila poslednju ratu i skinula taj teret sa sebe", stoji u objavi.

""Slagala te je za jako ozbiljnu stvar"

Jedan reditor fokus je sklonio sa samog kredita i stavio ga na pitanje poverenja u vezi:

"Slagala te je za jako ozbiljnu stvar, ko zna za šta bi te u budućnosti slagala, a drugo ovo što si rekao da je drugačije vere i kulture igra isto ogromnu ulogu tako da bi trebalo jako dobro da razmisliš", napisao je komentator.

Na kraju, jedan od najkraćih komentara sažima stav bez dodatnog objašnjenja:

"Ukratko ne", poručio je korisnik, sugerišući da bi brak u ovakvoj situaciji bio loša odluka.

(Blic)