Bez obzira na to da li gajite povrće ili sa pažnjom negujete cveće, zaštita mladih biljaka predstavlja jedan od najvećih izazova u bašti. Među najupornijim štetočinama su puževi i golaći, koji mogu da unište tek posađene sadnice za svega nekoliko dana.

Pre nego što potrošite novac na skupa sredstva ili bakarne trake, postoji jedan jednostavan trik koji mnogi baštovani preporučuju – dečji puder. Iako zvuči neobično, ovaj proizvod iz kupatila mogao bi da posluži kao zaštitna barijera protiv puževa.

Zašto dečji puder odbija puževe?

Brojni ljubitelji baštovanstva tvrde da dečji puder otežava puževima kretanje. Njegova fina tekstura lepi se za njihovu sluz, koju koriste za lakše klizanje po podlozi, zbog čega im prelazak preko posutog područja postaje znatno teži.

Važno je napomenuti da ne postoje naučna istraživanja koja potvrđuju efikasnost ove metode, ali iskustva mnogih baštovana ukazuju na to da može biti korisna kao prirodna zaštita.

Ako već imate dečji puder kod kuće, isprobavanje ovog trika gotovo da ne zahteva dodatne troškove.

Kako koristiti dečji puder u bašti?

Primena je veoma jednostavna:

Pospite tanak sloj dečjeg pudera oko biljke, formirajući prsten širok oko 2,5 centimetra .

. Za tek posađene sadnice možete napraviti neprekidnu zaštitnu liniju oko cele gredice.

Redovno proveravajte da li je zaštitni sloj neoštećen i obavezno ga obnovite nakon kiše ili zalivanja.

Može li se efekat dodatno pojačati?

Pojedini baštovani preporučuju da se uz dečji puder doda i mala količina belog luka u prahu. Smatra se da puževi izbegavaju njegov intenzivan miris, pa kombinacija ove dve metode može predstavljati dodatnu prepreku.

Najbolja zaštita je prevencija

Osim postavljanja zaštitnih barijera, važno je da baštu održavate urednom i da uklanjate mesta na kojima se puževi najčešće skrivaju – poput vlažnog lišća, dasaka ili kamenja.

Iako dečji puder nije naučno potvrđeno sredstvo za suzbijanje puževa, zbog niske cene i jednostavne primene mnogi ga smatraju trikom koji vredi isprobati, posebno kada želite da zaštitite mlade i osetljive biljke.