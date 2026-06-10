Novi trend poznat kao „Biblijska ishrana” (Biblical Eating) izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde hiljade ljudi dele svoja iskustva i tvrde da im je promenio život. Osnovna ideja ovog režima ishrane jeste potpuno izbacivanje prerađene hrane i fokusiranje na namirnice koje se pominju u Bibliji.

Pristalice ovog načina ishrane uglavnom konzumiraju prirodne i minimalno obrađene namirnice poput urmi, smokava, grožđa, šipka, sardina, maslina, mahunarki, orašastih plodova, jaja, ribe i žitarica poput pšenice, ječma i raži. Iz jelovnika se izbacuju industrijski prerađeni proizvodi, rafinisani šećeri, veštački dodaci i brza hrana.

Jedna od najpoznatijih promotera ovog trenda, američka influenserka Kejla Bandi, tvrdi da je prelazak na ovakav režim ishrane pre osam godina pozitivno uticao na njeno fizičko i mentalno zdravlje. Kako navodi, nakon promene ishrane primetila je poboljšanje stanja kože i kose, više energije i bolje raspoloženje.

Popularnost ovog pokreta dodatno je porasla zahvaljujući društvenim mrežama, gde brojni korisnici dele lična iskustva i savete o pripremi obroka zasnovanih na prirodnim namirnicama. Mnogi ističu da im je najveća korist upravo smanjenje unosa prerađene hrane i veća zastupljenost voća, povrća i integralnih proizvoda.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvim trendovima treba pristupiti oprezno. Nutricionisti naglašavaju da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da je ishrana zasnovana isključivo na namirnicama pomenutim u Bibliji superiornija u odnosu na druge uravnotežene modele ishrane.

Lekari podsećaju da su savremena saznanja o vitaminima, mineralima i potrebama ljudskog organizma rezultat dugogodišnjih istraživanja i da ih ne treba zanemariti. Iako smanjenje unosa prerađene hrane može imati pozitivan efekat na zdravlje, stručnjaci smatraju da verski tekstovi ne mogu predstavljati naučnu osnovu za određivanje optimalnog načina ishrane.

Zbog toga savetuju da svaku veću promenu u ishrani prati konsultacija sa lekarom ili nutricionistom, posebno kod osoba koje imaju hronične bolesti ili posebne nutritivne potrebe.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je sigurno – „Biblijska ishrana” trenutno je jedan od najzastupljenijih trendova na internetu i tema o kojoj će se još dugo govoriti.