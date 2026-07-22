Dok se Evropa suočava sa novim toplotnim talasima, većina ljudi traži načine da rashladi svoj dom. Međutim, jedan uređaj koji mnogi potpuno zanemaruju mogao bi dodatno da podiže temperaturu u stanu i povećava račune za energiju – bojler.

Na to upozorava Rajan Vildig, stručnjak za grejanje iz jedne britanske kompanije, koji ističe da bojler često nastavlja da radi i tokom leta, čak i kada grejanje nije uključeno.

– Čak i ako ne koristite grejanje tokom leta, vaš bojler i dalje radi u pozadini. Ako nije pravilno podešen za letnje mesece, može doprineti zagušljivosti u domu i većim računima za struju – objašnjava Vildig.

On je izdvojio pet najčešćih grešaka koje bi trebalo izbegavati.

1. Potpuno isključujete bojler

Na prvi pogled deluje logično da tokom leta potpuno isključite bojler, ali stručnjak upozorava da to može izazvati probleme u radu pojedinih delova uređaja.

Umesto toga, savetuje da, ukoliko postoji ta opcija, bojler prebacite na letnji režim rada ili na režim „samo topla voda“.

Na taj način uređaj ostaje u funkciji, bez nepotrebnog zagrevanja prostora, a biće spreman za početak grejne sezone.

2. Bojler radi neprekidno

Mnogi ostavljaju bojler uključen 24 sata dnevno kako bi u svakom trenutku imali toplu vodu.

Međutim, ako tokom dana niste kod kuće ili ste na odmoru, to predstavlja nepotrebnu potrošnju energije i dodatno zagrevanje prostora.

Stručnjak preporučuje korišćenje tajmera kako bi bojler radio samo u periodima kada je to zaista potrebno.

3. Temperatura vode je previsoka

Kod većine modernih bojlera moguće je zasebno podesiti temperaturu tople vode.

Ako je ostavite na maksimumu, dobićete znatno topliju vodu nego što je potrebno, ali će uređaj proizvoditi i više toplote.

Preporuka stručnjaka je da se tokom leta temperatura vode podesi na oko 50 stepeni Celzijusa.

4. Ventilacioni otvori su zatrpani

Bojleri se često nalaze u ostavama ili manjim prostorijama koje ljudi koriste za odlaganje peškira, garderobe, usisivača i drugih stvari.

Prema rečima Vildiga, time se blokira protok vazduha i zadržava toplota oko uređaja.

Zbog toga je važno da ventilacioni otvori ostanu slobodni kako bi bojler mogao pravilno da se hladi.

5. Preskačete letnji servis

Većina vlasnika bojler proverava tek kada stigne hladno vreme, ali stručnjaci smatraju da je upravo leto najbolje vreme za servisiranje.

Tokom toplijih meseci majstori imaju više slobodnih termina, a eventualni kvarovi mogu da se otklone pre početka grejne sezone.

Redovno održavanje ne samo da može produžiti vek trajanja uređaja, već doprinosi njegovom efikasnijem radu i manjoj potrošnji energije.

Pravilno podešen bojler može doprineti prijatnijoj temperaturi u domu

Iako bojler nije prvi uređaj na koji pomislimo kada pokušavamo da rashladimo stan, njegovo pravilno podešavanje može napraviti razliku. Odabir odgovarajućeg režima rada, umerena temperatura vode i redovno održavanje mogu pomoći da se izbegne nepotrebno zagrevanje prostora i smanje troškovi električne energije tokom letnjih meseci.