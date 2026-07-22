Ljudski mozak može da skladišti neverovatnu količinu informacija – približno koliko i 20.000 pametnih telefona sa po 128 GB memorije. Do ovog podatka došao je viši istraživač sa Katedre za hemiju i biotehnologiju Permskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta (PNPU), Valerij Litvinov.

Prema njegovim rečima, procenjeni kapacitet memorije ljudskog mozga iznosi oko 2,5 petabajta, odnosno približno 2,5 miliona gigabajta.

– Procenjeni kapacitet memorije ljudskog mozga je oko 2,5 petabajta, ili približno 2,5 miliona GB. Da bismo to stavili u perspektivu, to je ekvivalentno kapacitetu 20.000 pametnih telefona sa 128 GB memorije – izjavio je Litvinov za agenciju TASS.

Šta omogućava tako veliki kapacitet mozga?

Prema različitim procenama, ljudski mozak sadrži između 19 i 100 milijardi neurona. Neuroni su osnovne ćelije nervnog sistema koje stvaraju i prenose električne i hemijske impulse, omogućavajući rad mozga, mišića i svih drugih organa.

Međutim, kako objašnjava Litvinov, ključ ogromnog kapaciteta mozga nije samo u broju neurona, već u njihovoj međusobnoj povezanosti.

– Tajna nije čak ni u broju neurona, već u njihovoj sposobnosti da stvore neverovatan broj veza. Svaka ćelija može da formira više od hiljadu veza, stvarajući izuzetno složenu mrežu. Informacije se raspoređuju kroz te veze i upravo ta kombinacija puteva omogućava tako veliki kapacitet memorije – objasnio je istraživač.

Mozak i dalje krije brojne tajne

Iako naučnici decenijama proučavaju ljudski mozak, mnogi njegovi mehanizmi i dalje nisu u potpunosti razjašnjeni. Ono što je poznato jeste da složena mreža milijardi neurona i triliona međusobnih veza omogućava čoveku da uči, pamti, donosi odluke i obrađuje ogromne količine informacija, čineći mozak jednim od najsloženijih sistema u prirodi.