Blage vibracije veš-mašine tokom pranja, posebno za vreme centrifuge, sasvim su uobičajene. Međutim, ako uređaj počne snažno da se trese, proizvodi neuobičajenu buku ili se pomera po podu, to može ukazivati na problem koji ne bi trebalo ignorisati.

Dobra vest je da uzrok često nije ozbiljan kvar i da ga u mnogim slučajevima možete otkloniti sami.

1. Mašina nije postavljena na ravnu podlogu

Jedan od najčešćih razloga pojačanih vibracija jeste neravna ili nestabilna podloga.

Ako veš-mašina nije potpuno nivelisana, tokom centrifuge dolazi do jačeg podrhtavanja, a uređaj može čak i da se pomera.

Šta možete da uradite:

proverite da li mašina stoji na čvrstoj i ravnoj površini,

podesite nožice tako da sva četiri oslonca ravnomerno naležu na pod,

po potrebi postavite gumene antivibracione podmetače koji ublažavaju buku i štite pod.

2. Transportni vijci nisu uklonjeni

Ako je mašina nova ili je nedavno premeštana, proverite da li su uklonjeni transportni vijci sa zadnje strane uređaja.

Njihova svrha je da učvrste bubanj tokom transporta, ali moraju biti skinuti pre prve upotrebe.

Ako ostanu na mestu, bubanj ne može normalno da se pomera, što može izazvati veoma jake vibracije i nestabilan rad mašine.

3. Veš je neravnomerno raspoređen

Način na koji punite bubanj ima veliki uticaj na rad veš-mašine.

Ako zajedno perete veoma teške komade, poput:

peškira,

ćebadi,

bade mantila,

sa laganom garderobom, veš se tokom centrifuge može neravnomerno rasporediti, zbog čega bubanj gubi ravnotežu.

Najbolje je da u istoj turi perete odeću i tekstil slične težine kako bi centrifuga radila stabilnije i tiše.

Kada je vreme da pozovete servis?

Ako ste proverili postavljenost mašine, uklonili transportne vijke (ako postoje) i pravilno rasporedili veš, a uređaj se i dalje snažno trese ili „šeta“ po podu, moguće je da je uzrok ozbiljniji.

Problem mogu izazvati:

istrošeni amortizeri,

oštećeni ležajevi,

ili drugi unutrašnji delovi uređaja.

U tom slučaju preporučuje se da pregled obavi ovlašćeni serviser kako bi se kvar otkrio na vreme i sprečila veća oštećenja.

Redovno održavanje produžava vek uređaja

Pravilno postavljanje veš-mašine, ravnomerno punjenje bubnja i poštovanje uputstava proizvođača mogu značajno smanjiti vibracije i produžiti vek trajanja uređaja. Nekoliko jednostavnih provera često je dovoljno da mašina ponovo radi mirno, tiho i bez nepotrebnog podrhtavanja.