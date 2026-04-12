Najnovija istraživanja ukazuju da starije osobe zapravo doživljavaju viši nivo sreće nego u mladosti.

Filozofkinja Elsa Punset је istakla : "Najnesrećniji period života je mladost. Sa 70 godina dolazi do vrhunca sreće, verovatno zato što već dugo niste bili tako slobodni."

Razlozi za ovaj porast sreće u poznim godinama, navode i drugi stručnjaci, vezani su za smanjenje životnih odgovornosti. Ljudi sa 70 godina već su završili radni vek, imaju odraslu i samostalnu decu, a ukoliko zdravlje dopušta, još uvek mogu uživati u dobrom i kvalitetnom životu.

Ovaj fenomen podržava i koncept koji istraživači nazivaju "krivom sreće". Prema ovoj teoriji, ljudi su srećni u ranom detinjstvu, zatim sledi pad tokom odraslog doba, da bi se sreća ponovo povećala u starosti.

Tradicionalno se smatralo da je period najvećeg nezadovoljstva oko 40. godine života, i da doseže najniži nivo blizu 50. godine, dok se poboljšanje dobrog osećaja i generalnog zadovoljstva javlja posle 65. godine.

Ipak, nova istraživanja, uključujući studiju objavljenu u časopisu 'PLOS One', pokazuju da se visoki nivoi nezadovoljstva javljaju mnogo ranije – između 19. i 25. godine. Nakon ovog perioda, emocionalno blagostanje obično raste s godinama, što potvrđuju i psiholozi.

Podaci na kojima se zasnivaju ova saznanja prikupljeni su anketom sprovedenom u 44 zemlje, među kojima je i Španija. Rezultati takođe potvrđuju zabrinutost stručnjaka da se mentalno zdravlje mladih u savremenom društvu pogoršava, što je problem koji zahteva pažnju, piše Eleconomista.es.

Dakle, iako mladost nosi energiju i slobodu, ovaj period ima i veće izazove. Starost može doneti novi vrhunac sreće, jer ljudi imaju manje obaveza i teškoća i više vremena za uživanje u svemu što ih zanima.