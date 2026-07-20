Ako želite da starom drvenom nameštaju ili dekoraciji podarite novi izgled, ne morate odmah da kupujete skupe lazure i premaze. Ljubitelji „uradi sam“ projekata tvrde da se odlični rezultati mogu postići uz pomoć sastojka koji gotovo svako ima u kuhinji – običnog čaja.

Iako se talog kafe često koristi za prirodno bojenje drveta, mnogi smatraju da čaj ostavlja manje nereda i omogućava dobijanje zanimljivih nijansi koje je teško postići klasičnim premazima.

Koji čaj daje najbolji efekat?

Izbor čaja zavisi od nijanse koju želite da postignete.

Crni čaj daje prirodne smeđe tonove koji podsećaju na klasične lazure.

daje prirodne smeđe tonove koji podsećaju na klasične lazure. Čaj od hibiskusa može ostaviti crvenkaste nijanse.

može ostaviti crvenkaste nijanse. Voćni ili šumski čajevi često stvaraju crvene i ljubičaste tonove, posebno na svetlijim vrstama drveta poput bora ili lipe.

Što čaj duže odstoji pre nanošenja, pigmenti će biti intenzivniji, pa će i boja biti izraženija.

Važno je imati na umu da konačan rezultat zavisi i od vrste drveta i njegove prirodne boje, zbog čega se preporučuje da prvo isprobate postupak na manje vidljivom delu nameštaja.

Kako obojiti drvo čajem?

Da bi prirodna boja dobro prodrla u drvo, površina mora biti pravilno pripremljena.

Ako je drvo prethodno lakirano, farbano ili zaštićeno završnim premazom, potrebno je ukloniti postojeći sloj brušenjem, jer čaj neće moći da prodre u strukturu drveta.

Za već obrađene površine preporučuje se:

brušenje šmirgl papirom granulacije 120,

zatim fino brušenje granulacijom 220.

Kod sirovog drveta najbolje je početi grubljim papirom granulacije 80, uvek u smeru godova.

Nakon pripreme, čaj se nanosi mekom krpom ili četkom sa prirodnim vlaknima. Posle nekoliko minuta višak tečnosti treba obrisati suvom krpom kako bi se izbegle fleke i neravnomerno sušenje.

Ako želite intenzivniju boju, dovoljno je naneti nekoliko slojeva.

Ne zaboravite zaštitu

Kada postignete željenu nijansu, preporučuje se nanošenje završnog zaštitnog premaza.

Prirodni pigmenti iz čaja mogu vremenom da izblede, naročito ako je nameštaj izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. Zbog toga stručnjaci savetuju upotrebu bezbojnog zaštitnog premaza na bazi vode, koji neće promeniti boju drveta, već će pomoći da ona duže ostane postojana.

Na taj način možete osvežiti izgled starog nameštaja uz minimalne troškove i iskoristiti prirodnu alternativu klasičnim lazurama.