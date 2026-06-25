Jedna od najvažnijih stvari tokom visokih temperatura je održavanje hidratacije tela. Najjednostavniji način je redovno piti tečnost i izbegavati dehidraciju.

Britanska organizacija za zaštitu potrošača Which? Podelila je koristan savet koji može pomoći da pića ostanu hladna mnogo duže, čak i u najtoplijim danima. U videu objavljenom na TikToku, savetovali su dodavanje jednostavnog sastojka u led koji ubrzava hlađenje pića.

Objasnili su: „Testirali smo osam različitih načina za brzo hlađenje pića, a najuspešnija metoda je bila iznenađujuće jednostavna: led, voda i so.“ „So snižava tačku smrzavanja vode, stvarajući ledenu smešu koja može dostići temperature ispod 0 °C i tako mnogo brže ohladiti pića. Morate voleti malo nauke, zar ne?“

Video je objavljen na Tik Tok stranici Which UK, a mnogi korisnici su prokomentarisali da nisu ranije znali za ovaj koristan trik.

Inače, poznato je da visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije, posebno kod ljudi sa hroničnim bolestima kao što je dijabetes ili onih koji uzimaju određene lekove.

Stručnjaci preporučuju konzumiranje između šest i osam čaša vode dnevno kako bi se održao adekvatan nivo hidratacije.