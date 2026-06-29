Na svom profilu objavljen je kratki snimak koji prikazuje muškarca kako leži u zamrzivaču usred supermarketa.

U videu se vidi mladić odeven u narandžastu majicu i svetloplavi šorc kako mirno leži na paketima smrznute hrane. Dok kamera klizi preko njega, on se nasmeši i mahne. Objava je popraćena opisom na češkom jeziku: "Normalni ljudi koriste ventilator. Ja koristim zamrzivač",

Autor je jasno daje do znanja da je njegov performans humorističan odgovor na visoke temperature.

Objava je imala mnogo komentara: od onih duhovotih do onih u kojima su ljudi izražavali zgražavanje i zabrinutost. Mnogi su istakli potpunu neprimerenost takvog ponašanja u prostoru gde se čuva hrana.

"Nehigijenski je ulaziti unutra s cipelama i odećom s ulice! To je hrana", napisala je jedna korisnica.

Drugi su se pitali ko će snositi troškove. "Zanima me ko će platiti za ove proizvode i dezinfekciju zamrzivača", piše u jednom od komentara.