Kupovina većih količina mesa i njegovo čuvanje u zamrzivaču postala je svakodnevna praksa u mnogim domaćinstvima. Na taj način štedi se novac, olakšava planiranje obroka i smanjuje potreba za čestim odlascima u prodavnicu.
Ipak, iako zamrzavanje značajno usporava razvoj bakterija i produžava trajnost namirnica, to ne znači da meso može beskonačno da stoji u zamrzivaču bez posledica. Vremenom dolazi do promena u ukusu, teksturi i sočnosti, čak i kada je pravilno skladišteno.
Piletina i ćuretina među najizdržljivijima
Živinsko meso veoma dobro podnosi zamrzavanje. Cela piletina ili ćuretina mogu zadržati kvalitet i do godinu dana.
Kada su u pitanju pojedinačni komadi poput bataka, karabataka, grudi ili krilaca, preporučuje se da budu iskorišćeni u roku od devet meseci. Iznutrice imaju znatno kraći rok trajanja i najbolje ih je potrošiti u periodu od tri do četiri meseca.
Govedina, teletina i jagnjetina mogu dugo da se čuvaju
Crveno meso uglavnom ima dug vek trajanja u zamrzivaču, ali mnogo zavisi od vrste i veličine komada.
Sirovi odresci govedine, teletine i jagnjetine mogu da se čuvaju između šest i 12 meseci. Komadi sa kostima i kotleti najbolje je da se iskoriste u roku od četiri do šest meseci, dok veći komadi namenjeni pečenju mogu ostati u zamrzivaču i do godinu dana bez značajnijeg gubitka kvaliteta.
Mleveno meso zahteva posebnu pažnju
Za razliku od većih komada, mleveno meso ima kraći preporučeni rok trajanja. Zbog veće površine koja dolazi u kontakt sa vazduhom, brže dolazi do promena u kvalitetu.
Bez obzira na to da li je reč o goveđem, svinjskom ili mešanom mlevenom mesu, preporuka stručnjaka je da se iskoristi u roku od tri do četiri meseca od zamrzavanja.
Zato je korisno da na ambalaži uvek napišete datum zamrzavanja kako biste lakše pratili koliko dugo meso stoji u zamrzivaču.
Koliko dugo traje svinjetina?
Svinjetina ima sličan rok trajanja kao i govedina. Manji komadi i šnicle mogu se čuvati između četiri i šest meseci, dok veći komadi namenjeni pečenju mogu ostati zamrznuti i do godinu dana.
Važno je da meso bude dobro upakovano, jer kontakt sa vazduhom može dovesti do pojave takozvanih oštećenja od zamrzavanja, što negativno utiče na ukus i teksturu nakon odmrzavanja.
Prerađevine imaju najkraći rok
Slanina, kobasice, viršle i šunka ne podnose dugotrajno zamrzavanje kao sveže meso. Njihov preporučeni rok čuvanja kreće se od jednog do dva meseca.
Iako često ostaju bezbedni za konzumaciju i nakon tog perioda, kvalitet značajno opada. Mogu izgubiti aromu, promeniti teksturu i postati manje ukusni.
Kako pravilno zamrznuti meso?
Da bi meso što duže zadržalo kvalitet, preporučuje se:
- korišćenje kesa ili posuda namenjenih za zamrzavanje
- uklanjanje što više vazduha iz ambalaže
- označavanje datuma zamrzavanja
- zamrzavanje mesa odmah nakon kupovine ili pripreme
Pravilno skladišteno meso može dugo ostati bezbedno za upotrebu, ali najbolji ukus i teksturu ima kada se potroši u preporučenom roku.
Komentari (0)