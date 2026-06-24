Kupovina većih količina mesa i njegovo čuvanje u zamrzivaču postala je svakodnevna praksa u mnogim domaćinstvima. Na taj način štedi se novac, olakšava planiranje obroka i smanjuje potreba za čestim odlascima u prodavnicu.

Ipak, iako zamrzavanje značajno usporava razvoj bakterija i produžava trajnost namirnica, to ne znači da meso može beskonačno da stoji u zamrzivaču bez posledica. Vremenom dolazi do promena u ukusu, teksturi i sočnosti, čak i kada je pravilno skladišteno.

Piletina i ćuretina među najizdržljivijima

Živinsko meso veoma dobro podnosi zamrzavanje. Cela piletina ili ćuretina mogu zadržati kvalitet i do godinu dana.

Kada su u pitanju pojedinačni komadi poput bataka, karabataka, grudi ili krilaca, preporučuje se da budu iskorišćeni u roku od devet meseci. Iznutrice imaju znatno kraći rok trajanja i najbolje ih je potrošiti u periodu od tri do četiri meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina mogu dugo da se čuvaju

Crveno meso uglavnom ima dug vek trajanja u zamrzivaču, ali mnogo zavisi od vrste i veličine komada.

Sirovi odresci govedine, teletine i jagnjetine mogu da se čuvaju između šest i 12 meseci. Komadi sa kostima i kotleti najbolje je da se iskoriste u roku od četiri do šest meseci, dok veći komadi namenjeni pečenju mogu ostati u zamrzivaču i do godinu dana bez značajnijeg gubitka kvaliteta.

Mleveno meso zahteva posebnu pažnju

Za razliku od većih komada, mleveno meso ima kraći preporučeni rok trajanja. Zbog veće površine koja dolazi u kontakt sa vazduhom, brže dolazi do promena u kvalitetu.

Bez obzira na to da li je reč o goveđem, svinjskom ili mešanom mlevenom mesu, preporuka stručnjaka je da se iskoristi u roku od tri do četiri meseca od zamrzavanja.

Zato je korisno da na ambalaži uvek napišete datum zamrzavanja kako biste lakše pratili koliko dugo meso stoji u zamrzivaču.

Koliko dugo traje svinjetina?

Svinjetina ima sličan rok trajanja kao i govedina. Manji komadi i šnicle mogu se čuvati između četiri i šest meseci, dok veći komadi namenjeni pečenju mogu ostati zamrznuti i do godinu dana.

Važno je da meso bude dobro upakovano, jer kontakt sa vazduhom može dovesti do pojave takozvanih oštećenja od zamrzavanja, što negativno utiče na ukus i teksturu nakon odmrzavanja.

Prerađevine imaju najkraći rok

Slanina, kobasice, viršle i šunka ne podnose dugotrajno zamrzavanje kao sveže meso. Njihov preporučeni rok čuvanja kreće se od jednog do dva meseca.

Iako često ostaju bezbedni za konzumaciju i nakon tog perioda, kvalitet značajno opada. Mogu izgubiti aromu, promeniti teksturu i postati manje ukusni.

Kako pravilno zamrznuti meso?

Da bi meso što duže zadržalo kvalitet, preporučuje se:

korišćenje kesa ili posuda namenjenih za zamrzavanje

uklanjanje što više vazduha iz ambalaže

označavanje datuma zamrzavanja

zamrzavanje mesa odmah nakon kupovine ili pripreme

Pravilno skladišteno meso može dugo ostati bezbedno za upotrebu, ali najbolji ukus i teksturu ima kada se potroši u preporučenom roku.