Med je jedna od najzdravijih i najčešće korišćenih namirnica u domaćinstvu, ali mnogima zadaje isti problem – teško se odvaja od kašičice. Bilo da ga dodajete u čaj, jogurt, preliv za salatu ili koristite za pripremu kolača, deo meda gotovo uvek ostane zalepljen za pribor.

Zbog toga mnogi posežu za struganjem drugom kašikom, ispiranjem pod vrelom vodom ili čak prstima pokušavaju da skinu ostatke. Međutim, profesionalni poslastičari imaju jednostavno rešenje koje traje svega nekoliko sekundi.

Trik sa jednom kapi ulja

Za ovaj trik potrebni su samo obična metalna kašičica i jedna kap neutralnog biljnog ulja, poput suncokretovog ili kokosovog.

Pre nego što zahvatite med, na kašičicu stavite kap ulja i lagano je razmažite po celoj površini, sa obe strane. Nakon toga kašičicom zahvatite željenu količinu meda kao i obično.

Kada je okrenete iznad šolje, posude ili smese za kolače, med će gotovo u potpunosti skliznuti sa kašičice bez lepljenja i zadržavanja na metalu.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Tajna je u tankom sloju ulja koji stvara zaštitnu barijeru između metala i meda.

Pošto se ulje i med ne mešaju, lepljiva struktura meda ne može da ostvari čvrst kontakt sa površinom kašičice. Zbog toga se med lakše odvaja i gotovo ništa ne ostaje zalepljeno.

Ovaj jednostavan trik posebno je koristan kada precizno merite sastojke za kolače i deserte, jer omogućava da iskoristite svaku kap meda bez nepotrebnog rasipanja.

Još jedan praktičan savet

Isti postupak možete primeniti i kada merite druge guste i lepljive sastojke, poput sirupa, melase ili glukoznog sirupa.

Na taj način ne samo da ćete olakšati pripremu hrane, već ćete i smanjiti količinu namirnica koja završava u sudoperi umesto u receptu.

Ponekad je upravo najjednostavniji trik dovoljan da svakodnevni posao u kuhinji postane znatno lakši – a jedna kap ulja može vam uštedeti mnogo više meda nego što mislite.