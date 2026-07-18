Na njemu se pojavljuju bele mrlje od tvrde vode, tragovi masnoće i mutni sloj koji običnim pranjem često nije moguće ukloniti. Dobra vest je da za vraćanje prvobitnog izgleda nije potrebno kupovati skupa sredstva, jer se efikasno rešenje krije u sastojcima koje već imate u kuhinji.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste upotreba limunske kiseline. Dovoljno je da jednu supenu kašiku rastvorite u litru tople vode i u taj rastvor potopite pribor za jelo na 15 do 20 minuta. Nakon toga escajg prebrišite mekim sunđerom, isperite i odmah osušite mekom krpom kako biste sprečili ponovno stvaranje mrlja.

Odličan saveznik u borbi protiv kamenca i matiranih površina je i alkoholno sirće. Potopite escajg u sirće na 15 do 30 minuta, zatim ga dobro isperite vodom. Tvrdokorne naslage možete pažljivo ukloniti mekanom stranom sunđera. Ipak, ako pribor ima ukrasne ili pozlaćene detalje, sirće prvo isprobajte na manje uočljivom mestu i nemojte ga dugo držati u rastvoru.

Važno je znati da sirće i sodu bikarbonu ne treba mešati. Iako reakcija izgleda impresivno zbog stvaranja pene, ova dva sastojka međusobno se neutrališu i gube deo svoje efikasnosti.

Za potamnelo srebro i posrebreni escajg mnogi koriste kupku od sode bikarbone. Dno posude obložite aluminijumskom folijom, poređajte pribor tako da dodiruje foliju, dodajte dve do tri kašike sode bikarbone i prelijte ključalom vodom. Nakon 15 do 30 minuta prljavština će omekšati, pa će se mnogo lakše ukloniti.

Ipak, ove metode nisu pogodne za sve vrste pribora. Aluminijumski i emajlirani escajg, kao ni komadi sa obojenim ili pozlaćenim detaljima, zahtevaju drugačiju negu. Posebno treba izbegavati dugotrajno potapanje noževa sa drvenim ili lepljenim drškama.

Ako postupak čišćenja ponavljate jednom u dve do četiri nedelje i escajg nakon pranja uvek dobro osušite, pribor će dugo zadržati sjaj i izgledati gotovo kao nov, bez agresivnih hemikalija i napornog ribanja.