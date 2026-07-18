U ledenoj divljini Grenlanda dvojica sportista izvela su ono što nazivaju prvim ovakvim podvigom na svetu – "skok smrti" sa nestabilne ledene litice visoke više od 20 metara.

Ekipa je otputovala duboko u arktički region u potrazi za odgovarajućom lokacijom. Njihov izbor pao je na aktivni glečer čija se ogromna ledena litica uzdiže iznad gotovo ledenih voda. Upravo sa tog mesta odlučili su da izvedu jedan od najrizičnijih skokova u svojoj karijeri.

Pre samog skoka, jedan od učesnika priznao je da oseća veliku dozu treme.

– Zaista sam nervozan zbog ovog projekta. Tako i treba da bude, jer vas taj osećaj tera da ostanete fokusirani. Vreme je da ispišemo istoriju. Ovo do sada niko nije uradio – rekao je.

Dok surferi iz celog sveta dolaze na Grenland kako bi čekali talase nastale urušavanjem glečera, članovi tima 00Nation odlučili su da ledenu liticu iskoriste na potpuno drugačiji način – kao platformu za izvođenje čuvenog dødsinga, poznatog i kao "death diving" ili "skok smrti".

Ovaj ekstremni sport nastao je 1972. godine u Oslu, kada su mladi Norvežani počeli da skaču sa tornja visokog deset metara kako bi testirali hrabrost. Danas je prerastao u međunarodno poznatu disciplinu sa sve većim brojem takmičenja i poklonika širom sveta.

Suština "skoka smrti" jeste da skakač tokom većeg dela leta ostane potpuno ispružen, u položaju koji podseća na slovo "X", stvarajući utisak da će stomakom udariti o površinu vode. Tek u poslednjem deliću sekunde telo se skuplja kako bi se udar bezbedno amortizovao.

Snimak podviga sa Grenlanda brzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi ga nazivaju jednim od najimpresivnijih i najopasnijih ekstremnih skokova zabeleženih poslednjih godina. Uprkos spektakularnim kadrovima, stručnjaci podsećaju da su ovakvi podvizi namenjeni isključivo iskusnim profesionalcima koji godinama treniraju u strogo kontrolisanim uslovima.