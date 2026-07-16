Sezona Lava počinje 22. jula, a Severni mesečev čvor 26. jula prelazi u Vodoliju.

Ipak, najveću prekretnicu donosi završetak Merkurovog retrogradnog hoda 23. jula, koji otvara vrata napretku. Proteklih nekoliko nedelja bilo je namenjeno preispitivanju prošlosti i učenju iz prethodnih iskustava. Sada, kada Merkur kreće direktno, a Sunce se pridružuje Jupiteru u Lavu, počinje novo poglavlje u finansijama.

Iskoristite ovaj period da sredite svoje finansije, istražite nove mogućnosti ulaganja i budete spremni na akciju. Upravo konkretni potezi mogu vam doneti bogatstvo i obilje o kojem ste dugo maštali, poručuju astrolozi.

Oni ističu i da 3 horoskopska znaka imaju sjajne prilike u toku naredne nedelje:

Devica

Pripremite se da donesete važnu odluku o novcu kada 21. jula nastupi prva mesečeva četvrt u Vagi. Ova lunacija vas podstiče da preuzmete inicijativu i napravite korak ka većoj finansijskoj sigurnosti. Vreme je da verujete sebi i svojim odlukama. Zaslužujete ono što želite i sada je pravi trenutak da krenete napred.

Zapitajte se koju odluku već dugo odlažete. Bilo da je reč o novom poslu, promeni karijere ili poslovnom projektu, potrebno je da se potpuno posvetite svom cilju. Ipak, ne morate sve da radite sami. Saradnje i partnerstva mogu biti ključ vašeg uspeha.

Rak

Početkom sezone Lava, 22. jula, ulazite u jedan od finansijski najplodonosnijih perioda poslednjih godina. Sunce se pridružuje Jupiteru u Lavu i donosi vam nove prilike za zaradu i napredak.

Da biste ih iskoristili, potrebno je da verujete sebi. Ovo nije vreme za sumnju ili preispitivanje svake odluke. Pratite svoju intuiciju i ne plašite se da rizikujete kada osetite da je trenutak pravi.

Zahvaljujući Jupiterovoj sreći, ova sezona Lava biće posebno intenzivna. Sunce vas podstiče na akciju, dok Jupiter širi mogućnosti. Razmislite o dodatnim izvorima prihoda ili načinima da uvećate postojeću ušteđevinu. Moguće je i povećanje plate, ali najveći napredak ostvarićete zahvaljujući potezima koje sami budete povukli.

Jarac

26. jula Severni mesečev čvor napušta Ribe i ulazi u Vodoliju, gde će ostati do marta 2028. godine. Ovaj astrološki događaj snažno utiče na vašu sudbinu i stavlja fokus na finansije, bogatstvo i ekonomsku nezavisnost.

To, međutim, ne znači da ćete morati više da radite kako biste uspeli. Energija Vodolije uči vas da radite pametnije, a ne više. Novi i inovativni izvori prihoda, kao i unosna partnerstva, mogu vam doneti značajnu finansijsku korist.

Do marta 2028. godine imaćete priliku da postepeno gradite svoje bogatstvo i konačno osetite pravu finansijsku slobodu. Kada se oslobodite osećaja oskudice i straha od nedostatka novca, lakše ćete shvatiti šta vam je zaista važno u životu. Budite otvoreni za nove načine zarade, bilo da radite samostalno ili u saradnji sa drugima, jer upravo oni mogu doneti najveće rezultate, piše Your Tango.