Stručnjaci upozoravaju da grmljavinske oluje mogu izazvati ozbiljne probleme u električnim instalacijama, posebno kada grom udari u blizini kuće, zgrade ili elektrodistributivne mreže. Iako su direktni udari relativno retki, posledice mogu biti veoma skupe.

Da li treba isključiti bojler?

Kratak odgovor je – da.

Metalne vodovodne cevi predstavljaju dobar provodnik električne energije. Ukoliko grom udari u neposrednoj blizini objekta, električni impuls može da se prenese kroz instalacije i vodovodne cevi.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se tokom jakih grmljavinskih oluja izbegava tuširanje, kupanje i pranje sudova. Isključivanjem bojlera iz električne mreže dodatno se smanjuje rizik od strujnog udara, ali i mogućnost oštećenja grejača i elektronskih komponenti uređaja.

Nije dovoljno samo ugasiti uređaj

Jedna od najčešćih grešaka jeste verovanje da je dovoljno pritisnuti dugme za gašenje na televizoru, računaru ili drugom uređaju.

U slučaju udara groma može doći do naglog skoka napona koji prolazi kroz instalacije i oštećuje elektroniku. Zato stručnjaci preporučuju da se osetljivi uređaji fizički izvuku iz utičnice.

Posebno su ugroženi televizori, desktop računari, modemi, ruteri i drugi uređaji povezani sa mrežom.

Laptopovi, tableti i mobilni telefoni uglavnom su bezbedni za korišćenje tokom oluje, ali samo ukoliko nisu priključeni na punjač.

Fiksni telefoni mogu predstavljati rizik

Iako ih danas koristi sve manje domaćinstava, klasični fiksni telefoni sa kablom i dalje mogu biti potencijalno opasni tokom grmljavine.

Ako grom udari u telefonsku mrežu ili obližnji stub, električni impuls može putovati kroz telefonske vodove sve do slušalice.

Zbog toga se tokom nevremena preporučuje korišćenje mobilnog ili bežičnog telefona umesto klasičnog fiksnog aparata.

Šta uraditi čim počne grmljavina?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih koraka:

Isključite bojler iz struje

Izvucite osetljive uređaje iz utičnica

Izbegavajte tuširanje i kupanje

Ne koristite kablovske fiksne telefone

Sačekajte da oluja potpuno prođe pre nego što ponovo uključite uređaje

Iako su šanse da grom direktno pogodi vaš dom male, šteta koju može izazvati često je velika. Nekoliko minuta opreza može sačuvati i kućne aparate i bezbednost ukućana.