Otvorite frižider, a iz njega vas zapljusne neprijatan miris uprkos tome što ste ga nedavno očistili? Tokom letnjih meseci višak vlage i kondenzacija mogu da ubrzaju kvarenje hrane i stvore ustajao miris koji se teško uklanja.

Zanimljivo je da mnogi kao privremeno rešenje koriste predmet koji gotovo svako ima kod kuće – običnu rolnu toalet papira.

Zašto se u frižideru stvara višak vlage?

Svaki put kada otvorite vrata frižidera, topao vazduh ulazi unutra i dolazi do stvaranja kondenzacije. Dodatni problem predstavljaju namirnice koje nisu dobro zatvorene, jer oslobađaju vlagu i doprinose nastanku neprijatnih mirisa.

Povećana vlažnost može da utiče na kraći rok trajanja pojedinih namirnica, posebno voća i povrća.

Trik sa toalet papirom

Zagovornici ovog kućnog trika tvrde da rola toalet papira može da upije deo viška vlage iz vazduha zahvaljujući svojoj upijajućoj strukturi.

Potrebno je:

  • uzeti novu i čistu rolnu toalet papira
  • postaviti je na jednu od polica u frižideru
  • ostaviti je nekoliko sati ili tokom celog dana

frižider

Papir može da apsorbuje određenu količinu vlage, a samim tim i da ublaži deo neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja.

Kako dodatno osvežiti frižider?

Ako želite prijatniji miris, pojedini domaćini savetuju da se na papir nanese nekoliko kapi limunovog soka. Limunova aroma može pomoći u neutralisanju pojedinih intenzivnih mirisa hrane.

Ipak, važno je napomenuti da ovaj trik ne rešava uzrok problema ako se u frižideru već razvijaju bakterije ili buđ.

Šta najčešće izaziva neprijatne mirise?

U mnogim slučajevima problem nije u policama, već u delovima koji se ređe čiste:

  • gume na vratima frižidera
  • odvod za kondenzovanu vodu
  • posude sa zaboravljenom hranom
  • ostaci prosutih tečnosti

Redovno čišćenje ovih mesta može biti mnogo efikasnije od bilo kog brzog trika.

Kako sprečiti stvaranje vlage?

Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da frižider ostane svež:

  • ne stavljajte toplu hranu direktno u frižider
  • koristite posude sa poklopcima
  • redovno proveravajte rok trajanja namirnica
  • održavajte odvod za vodu čistim
  • povrće čuvajte u odgovarajućim fiokama

Na taj način smanjujete stvaranje kondenzacije i produžavate svežinu hrane, posebno tokom letnjih vrućina.