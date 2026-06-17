Otvorite frižider, a iz njega vas zapljusne neprijatan miris uprkos tome što ste ga nedavno očistili? Tokom letnjih meseci višak vlage i kondenzacija mogu da ubrzaju kvarenje hrane i stvore ustajao miris koji se teško uklanja.
Zanimljivo je da mnogi kao privremeno rešenje koriste predmet koji gotovo svako ima kod kuće – običnu rolnu toalet papira.
Zašto se u frižideru stvara višak vlage?
Svaki put kada otvorite vrata frižidera, topao vazduh ulazi unutra i dolazi do stvaranja kondenzacije. Dodatni problem predstavljaju namirnice koje nisu dobro zatvorene, jer oslobađaju vlagu i doprinose nastanku neprijatnih mirisa.
Povećana vlažnost može da utiče na kraći rok trajanja pojedinih namirnica, posebno voća i povrća.
Trik sa toalet papirom
Zagovornici ovog kućnog trika tvrde da rola toalet papira može da upije deo viška vlage iz vazduha zahvaljujući svojoj upijajućoj strukturi.
Potrebno je:
- uzeti novu i čistu rolnu toalet papira
- postaviti je na jednu od polica u frižideru
- ostaviti je nekoliko sati ili tokom celog dana
Papir može da apsorbuje određenu količinu vlage, a samim tim i da ublaži deo neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja.
Kako dodatno osvežiti frižider?
Ako želite prijatniji miris, pojedini domaćini savetuju da se na papir nanese nekoliko kapi limunovog soka. Limunova aroma može pomoći u neutralisanju pojedinih intenzivnih mirisa hrane.
Ipak, važno je napomenuti da ovaj trik ne rešava uzrok problema ako se u frižideru već razvijaju bakterije ili buđ.
Šta najčešće izaziva neprijatne mirise?
U mnogim slučajevima problem nije u policama, već u delovima koji se ređe čiste:
- gume na vratima frižidera
- odvod za kondenzovanu vodu
- posude sa zaboravljenom hranom
- ostaci prosutih tečnosti
Redovno čišćenje ovih mesta može biti mnogo efikasnije od bilo kog brzog trika.
Kako sprečiti stvaranje vlage?
Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da frižider ostane svež:
- ne stavljajte toplu hranu direktno u frižider
- koristite posude sa poklopcima
- redovno proveravajte rok trajanja namirnica
- održavajte odvod za vodu čistim
- povrće čuvajte u odgovarajućim fiokama
Na taj način smanjujete stvaranje kondenzacije i produžavate svežinu hrane, posebno tokom letnjih vrućina.
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