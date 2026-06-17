Otvorite frižider, a iz njega vas zapljusne neprijatan miris uprkos tome što ste ga nedavno očistili? Tokom letnjih meseci višak vlage i kondenzacija mogu da ubrzaju kvarenje hrane i stvore ustajao miris koji se teško uklanja.

Zanimljivo je da mnogi kao privremeno rešenje koriste predmet koji gotovo svako ima kod kuće – običnu rolnu toalet papira.

Zašto se u frižideru stvara višak vlage?

Svaki put kada otvorite vrata frižidera, topao vazduh ulazi unutra i dolazi do stvaranja kondenzacije. Dodatni problem predstavljaju namirnice koje nisu dobro zatvorene, jer oslobađaju vlagu i doprinose nastanku neprijatnih mirisa.

Povećana vlažnost može da utiče na kraći rok trajanja pojedinih namirnica, posebno voća i povrća.

Trik sa toalet papirom

Zagovornici ovog kućnog trika tvrde da rola toalet papira može da upije deo viška vlage iz vazduha zahvaljujući svojoj upijajućoj strukturi.

Potrebno je:

uzeti novu i čistu rolnu toalet papira

postaviti je na jednu od polica u frižideru

ostaviti je nekoliko sati ili tokom celog dana

Papir može da apsorbuje određenu količinu vlage, a samim tim i da ublaži deo neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja.

Kako dodatno osvežiti frižider?

Ako želite prijatniji miris, pojedini domaćini savetuju da se na papir nanese nekoliko kapi limunovog soka. Limunova aroma može pomoći u neutralisanju pojedinih intenzivnih mirisa hrane.

Ipak, važno je napomenuti da ovaj trik ne rešava uzrok problema ako se u frižideru već razvijaju bakterije ili buđ.

Šta najčešće izaziva neprijatne mirise?

U mnogim slučajevima problem nije u policama, već u delovima koji se ređe čiste:

gume na vratima frižidera

odvod za kondenzovanu vodu

posude sa zaboravljenom hranom

ostaci prosutih tečnosti

Redovno čišćenje ovih mesta može biti mnogo efikasnije od bilo kog brzog trika.

Kako sprečiti stvaranje vlage?

Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da frižider ostane svež:

ne stavljajte toplu hranu direktno u frižider

koristite posude sa poklopcima

redovno proveravajte rok trajanja namirnica

održavajte odvod za vodu čistim

povrće čuvajte u odgovarajućim fiokama

Na taj način smanjujete stvaranje kondenzacije i produžavate svežinu hrane, posebno tokom letnjih vrućina.