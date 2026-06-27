Kabl za punjenje mobilnog telefona jedan je od dodataka koje najčešće menjamo, a mnogi veruju da je razlog isključivo loš kvalitet izrade. Međutim, stručnjaci ističu da je u najvećem broju slučajeva problem u načinu na koji ga koristimo. Svakodnevne navike, koje deluju potpuno bezazleno, mogu da dovedu do pucanja unutrašnjih provodnika i prestanka punjenja mnogo ranije nego što bi trebalo.

Elektroničari objašnjavaju da kabl spolja često izgleda potpuno ispravno, dok su unutrašnje žice već oštećene. Zbog toga telefon čas puni, čas prekida punjenje ili je potrebno pronaći "pravi položaj" kabla kako bi punjenje uopšte funkcionisalo. To je jedan od prvih znakova da je vreme za zamenu.

Najosetljiviji deo svakog kabla nalazi se odmah pored konektora koji se priključuje u telefon ili adapter. Upravo na tom mestu dolazi do najvećeg opterećenja, posebno kada korisnici dopisuju poruke, gledaju video-snimke ili igraju igrice dok je telefon priključen na punjač. Neprestano pomeranje uređaja izaziva sitna oštećenja koja se vremenom pretvaraju u potpuni prekid provodnika.

Još jedna česta greška jeste čvrsto motanje kabla oko punjača ili telefona nakon korišćenja. Takav način odlaganja stvara oštre pregibe koji dodatno opterećuju unutrašnje žice i ubrzavaju njihovo pucanje. Umesto toga, preporučuje se da kabl bude blago savijen, bez zatezanja i uvrtanja.

Stručnjaci takođe savetuju da kabl nikada ne izvlačite povlačenjem za samu žicu, već isključivo držeći ga za plastični konektor. Na taj način znatno se smanjuje opterećenje na najosetljivijem delu kabla.

Na tržištu postoje modeli sa pletenom zaštitom i dodatnim ojačanjima koji mogu biti izdržljiviji od standardnih kablova. Ipak, ni najkvalitetniji model neće dugo trajati ako se svakodnevno nepravilno koristi. Pravilno rukovanje i pažljivo odlaganje mogu značajno produžiti vek trajanja kabla i sprečiti nepotrebne troškove zbog česte kupovine novog punjača.