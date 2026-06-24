Baterija je jedan od najvažnijih delova svakog pametnog telefona, ali i komponenta koja vremenom neizbežno gubi deo svog kapaciteta. Upravo zato korisnici stalno traže načine da produže njen vek trajanja i odlože trenutak kada će biti potrebna zamena.

Jedna od najčešćih dilema jeste da li je bolje ostaviti telefon na punjaču tokom noći ili ga dopuniti ujutru pomoću brzog punjenja.

Iako internet obiluje različitim savetima, stručnjaci upozoravaju da mnoge preporuke koje su važile pre desetak godina više nisu primenljive na savremene uređaje.

Zašto baterije vremenom slabe?

Većina današnjih pametnih telefona koristi litijum-jonske baterije koje imaju ograničen broj ciklusa punjenja.

Svaki put kada se baterija puni i prazni dolazi do postepenog hemijskog trošenja ćelija, zbog čega njen maksimalni kapacitet vremenom opada.

To znači da će telefon nakon nekoliko godina korišćenja prirodno imati kraće trajanje baterije nego kada je bio nov.

Stručnjaci naglašavaju da je ovaj proces potpuno normalan i da ga nije moguće u potpunosti zaustaviti.

Da li je punjenje tokom noći štetno?

Nekada se verovalo da ostavljanje telefona na punjaču tokom cele noći može ozbiljno oštetiti bateriju.

Međutim, moderni telefoni poseduju napredne sisteme za upravljanje energijom koji prekidaju punjenje kada baterija dostigne 100 odsto kapaciteta.

Mnogi uređaji danas imaju i funkcije optimizovanog punjenja koje prate navike korisnika i usporavaju proces dopunjavanja kako bi baterija bila potpuno napunjena neposredno pre uobičajenog vremena buđenja.

Zbog toga stručnjaci ističu da noćno punjenje više ne predstavlja problem kao što je to nekada bio slučaj.

Brzo punjenje ujutru takođe je bezbedno

Za korisnike koji ne vole da ostavljaju telefon priključen preko noći, jutarnje dopunjavanje predstavlja jednako prihvatljivo rešenje.

Savremene tehnologije brzog punjenja omogućavaju da se baterija za kratko vreme dopuni do visokog procenta kapaciteta.

Ipak, važno je obratiti pažnju na temperaturu uređaja tokom punjenja, jer pregrevanje može ubrzati trošenje baterije.

Najveći neprijatelj baterije je toplota

Prema mišljenju stručnjaka, mnogo veći problem od vremena punjenja predstavlja izlaganje telefona visokim temperaturama.

Ostavljanje uređaja na direktnom suncu, u pregrejanom automobilu ili korišćenje zahtevnih aplikacija tokom punjenja može negativno uticati na dugoročno zdravlje baterije.

Zbog toga se preporučuje punjenje telefona na mestu sa dobrom ventilacijom i izbegavanje dodatnog zagrevanja uređaja.

Kako produžiti vek trajanja baterije?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći da baterija duže zadrži kapacitet:

Koristite originalne ili sertifikovane punjače

Izbegavajte pregrevanje telefona

Aktivirajte opcije za optimizaciju punjenja ako ih uređaj podržava

Ne ostavljajte telefon dugo na direktnom suncu

Redovno ažurirajte softver uređaja

Šta je na kraju bolji izbor?

Prema mišljenju stručnjaka, ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svim korisnicima.

Ako vam više odgovara da telefon punite tokom noći, nema potrebe da menjate tu naviku. S druge strane, ni jutarnje brzo punjenje ne predstavlja problem ukoliko uređaj ne dolazi do pregrevanja.

Najvažnije je voditi računa o temperaturi baterije i koristiti ugrađene funkcije za zaštitu i optimizaciju punjenja. Upravo to ima mnogo veći uticaj na dugovečnost baterije nego sama odluka da li ćete telefon puniti noću ili ujutru.