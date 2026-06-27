Reč je o jednom od najvećih opoziva ove vrste poslednjih godina, koji obuhvata više svetskih tržišta, uključujući Severnu Ameriku, Evropu i Aziju.

Prema zvaničnom saopštenju kompanije, problem je otkriven zahvaljujući pojačanim procedurama kontrole kvaliteta koje je Anker uveo tokom ove godine. Istragom je utvrđeno da je jedan spoljašnji dobavljač isporučio litijum-jonske baterijske ćelije sa mogućim proizvodnim nedostatkom koji u retkim slučajevima može dovesti do unutrašnjeg kratkog spoja. Posledica toga može biti pregrevanje uređaja, topljenje plastičnog kućišta, pojava dima ili čak požar, zbog čega je kompanija odlučila da preventivno povuče pogođene proizvode sa tržišta.

Iako Anker naglašava da je verovatnoća kvara mala, kompanija ističe da je bezbednost korisnika prioritet i da je zbog toga pokrenut dobrovoljni globalni opoziv u saradnji sa regulatornim institucijama u svim državama u kojima se sporni modeli prodaju.

Među uređajima koji mogu biti obuhvaćeni opozivom nalaze se neki od najprodavanijih modela kompanije:

Anker Power Bank (10K, 22.5W) – model A1257

Anker Power Bank (20.000 mAh, 22.5W sa ugrađenim USB-C kablom) – model A1647

Anker MagGo Power Bank (10.000 mAh, 7.5W) – model A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W sa USB-C i Lightning kablovima) – model A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W sa USB-C kablom) – model A1689.

Kompanija upozorava da sam model nije dovoljan da bi se utvrdilo da li je uređaj zahvaćen opozivom. Korisnici treba da provere i serijski broj uređaja putem zvanične Anker platforme za opoziv, jer nisu svi primerci navedenih modela proizvedeni sa spornim baterijskim ćelijama.

Anker apeluje da vlasnici uređaja za koje se potvrdi da su obuhvaćeni opozivom odmah prestanu da ih koriste. Istovremeno, korisnicima se savetuje da ih ne bacaju u običan komunalni otpad, niti u standardne kontejnere za reciklažu, već da sačekaju uputstva kompanije o načinu zamene ili bezbednog odlaganja, pošto litijum-jonske baterije predstavljaju poseban otpad.

Stručnjaci podsećaju da su litijum-jonske baterije danas standard u gotovo svim prenosivim elektronskim uređajima, ali da svako oštećenje unutrašnjih izolacionih slojeva može izazvati takozvani „termalni beg“ (thermal runaway), lančanu hemijsku reakciju tokom koje temperatura naglo raste, što može dovesti do zapaljenja ili eksplozije baterije.

Ovaj opoziv dolazi nakon ranijih povlačenja pojedinih Anker modela sa američkog tržišta zbog sličnih problema sa litijum-jonskim baterijama, što pokazuje da proizvođači širom industrije dodatno pooštravaju kontrolu kvaliteta i nadzor nad dobavljačima baterijskih ćelija.

Kompanija je otvorila poseban portal preko kojeg korisnici mogu da provere serijski broj svog uređaja i podnesu zahtev za zamenu ili drugi oblik nadoknade ukoliko se utvrdi da njihov power bank pripada seriji obuhvaćenoj opozivom.