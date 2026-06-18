Običan odlazak u teretanu za influenserku Diljaru Hamzinu pretvorio se u pravi horor kada je prenosivi punjač u njenoj torbi iznenada eksplodirao i izazvao vatrenu kuglu tik pored njenog lica.

Sve se dogodilo dok se 27-godišnja influenserka iz Kazahstana spremala da napusti teretanu. Snimak sigurnosne kamere zabeležio je trenutak kada je torba koju je nosila preko ramena počela da se dimi, a zatim se pretvorila u plamen.

Na snimku se vidi kako Diljara ostavlja telefon na klupi i obuva papuče, ne sluteći da se u torbi već dešava ozbiljan kvar.

Samo nekoliko trenutaka kasnije usledila je eksplozija.

– U suštini, gorela sam. Eksplodirao mi je prenosivi punjač, a kosa mi je bila potpuno mokra – ispričala je pratiocima.

Kako je objasnila, u prvom trenutku nije shvatila šta se dešava.

– Nisam razumela šta se događa. Svuda je vladala mrtva tišina, a čuli su se samo zvuci eksplozija. Onda sam shvatila da mi gori torba i pokušala sam da je skinem sa ramena – rekla je.

Jedan od zaposlenih u teretani odmah je pritrčao u pomoć i pokušao da ugasi vatru aparatom za gašenje požara.

Pošto prvi pokušaj nije uspeo, zapaljenu torbu izneo je napolje, gde je plamen konačno ugašen.

Hitna pomoć stigla je za svega nekoliko minuta, ali je influenserka u početku mislila da povrede nisu ozbiljne.

– Nisam želela ni da zovem Hitnu pomoć. Ali kada sam se pogledala u ogledalo i videla spaljenu kosu, potpuno sam se slomila i počela da plačem – ispričala je.

Diljara je zadobila opekotine na temenu, licu i desnoj strani tela. Vatra joj je zahvatila kosu, obrve i trepavice, dok je najjači bol osećala u rukama.

Prevezena je u centar za lečenje opekotina, gde joj je ukazana pomoć. Lekari su predlagali hospitalizaciju, ali je odlučila da se oporavlja kod kuće.

– Prva dva dana bila su podnošljiva, ali trećeg dana bolovi su postali veoma jaki. Nadam se brzom oporavku – poručila je.

Influenserka je upozorila svoje pratioce da redovno proveravaju prenosive punjače i da posebno tokom visokih temperatura ne drže sumnjive ili oštećene uređaje u torbama i automobilima.

– Proverite da li imaju pukotine ili udubljenja i da li su ranije padali. Budite oprezni – upozorila je.