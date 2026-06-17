Snimak koji je ubrzo preplavio društvene mreže prikazuje trenutak kada je grupa od pet velikih morskih sisara izronila na površinu Jonskog mora, neposredno uz turistički brod. Putnici su, prema navodima svedoka, bili istovremeno oduševljeni i emotivno potreseni prizorom koji se retko viđa u prirodi.

Pored impresivnog vizuelnog doživljaja, prisutni su prijavili da su mogli da čuju i specifične zvuke koje ulješure proizvode. Stručnjaci objašnjavaju da su ti zvuci najverovatnije oblik komunikacije unutar grupe i deo njihovog prirodnog ponašanja u okeanu.

Ovaj događaj istovremeno je i snažan podsetnik na alarmantno stanje ove vrste u Mediteranu. Prema procenama organizacija za zaštitu mora, u celom Sredozemlju ostalo je svega između 150 i 190 jedinki ulješura, što ih svrstava među najugroženije morske sisare u regionu.

Ulješure su najveći kitovi zubani na svetu i imaju ključnu ulogu u morskom ekosistemu kao vršni predatori. Iako se tokom godine mogu sresti u grčkim vodama, naročito duž Helenskog jarka, njihov opstanak je ozbiljno ugrožen.

Stručnjaci navode da su glavne pretnje intenzivan pomorski saobraćaj, sudari sa velikim brodovima, zagađenje mora plastikom i smanjenje dostupnih izvora hrane, što dodatno otežava oporavak populacije.

Zbog toga ovaj snimak, osim što prikazuje redak prirodni spektakl, predstavlja i važan apel za očuvanje morskih ekosistema i zaštitu vrsta koje su na ivici opstanka.