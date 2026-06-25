Krpelji su među najopasnijim parazitima koji se mogu sresti u prirodi, a njihov ubod često prolazi potpuno neprimetno. Iako se na prvi pogled čini bezazlenim, posledice mogu biti ozbiljne, zbog čega stručnjaci svake godine upozoravaju na oprez tokom boravka na otvorenom, naročito u toplijim mesecima kada su najaktivniji.

Pored standardnih sredstava zaštite, sve više pažnje privlače i jednostavni trikovi koji mogu pomoći da se smanji rizik od ujeda. Jedan od njih uključuje predmet koji većina ljudi ima kod kuće i koji se lako može nositi u džepu tokom šetnje ili boravka u prirodi.

Zašto su krpelji opasni?

Krpelji se pomoću specijalno prilagođenog usnog aparata čvrsto pričvršćuju za kožu i mogu satima, pa čak i danima, da se hrane krvlju domaćina. Njihov ubod najčešće nije bolan, pa mnogi ne primete da su bili u kontaktu sa ovim parazitima.

Najveća opasnost krije se u činjenici da krpelji mogu preneti različite uzročnike bolesti, među kojima su najpoznatije Lajmska bolest i krpeljni encefalitis. Zbog toga i naizgled bezazlen ubod može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Trik sa eteričnim uljem koji mnogi koriste

Jedna od metoda prevencije zasniva se na mirisima koje krpelji ne podnose.

Potrebno je uzeti običan pamučni tufer i nakapati nekoliko kapi eteričnog ulja, poput lavande, čajevca, karanfilića ili eukaliptusa. Tufer se potom stavlja u džep pantalona, dukserice ili jakne.

Ideja je da se oko osobe širi miris koji može odbijati krpelje i smanjiti verovatnoću da se približe koži tokom boravka u prirodi.

Dodatni načini zaštite od krpelja

Pored prirodnih repelenata, korisna može biti i mehanička zaštita.

Roleri za čišćenje odeće mogu poslužiti za prelazak preko nogavica, rukava i drugih delova garderobe kako bi se uklonili sitni paraziti pre nego što dođu u kontakt sa kožom.

Kao dodatna zaštitna mera pominje se i lepljiva traka, koja se može postaviti oko zglobova šaka i gležnjeva – mesta kroz koja krpelji najčešće pronalaze put ispod odeće. Na taj način stvara se dodatna prepreka koja može sprečiti njihov dolazak do kože i eventualni ubod.

Bez obzira na primenjenu zaštitu, stručnjaci savetuju da se nakon svakog boravka u prirodi detaljno pregleda telo i odeća, kako bi se krpelji na vreme uočili i uklonili.