Noćni izlasci među mladima uglavnom su rezervisani za dobar provod, muziku i druženje. Ipak, ponekad se atmosfera koja obećava nezaboravno veče u samo nekoliko trenutaka pretvori u neprijatnu i uznemirujuću situaciju.

Upravo jedno takvo iskustvo podelio je korisnik društvene mreže Iks iz Srbije na profilu "SurferiSa", opisujući događaj koji je njegova ćerka doživela tokom izlaska u diskoteku.

"Bila je najbolja žurka ikad, sve do tog trenutka"

Kako je naveo u objavi, njegova ćerka bila je na žurci koja je, prema njenim rečima, do jednog trenutka protekla u odličnoj atmosferi.

"Ćerka bila na žurci u diskoteci. U dva ujutro došao tip i naručio piće za celu diskoteku. Ćerkin drug odbio piće i tip ga udari čašom u glavu. Završio u Hitnoj", napisao je on.

Dodao je i rečenicu svoje ćerke koja je mnogima privukla pažnju:

"Kaže ćerka: 'Bilo je užasno, ali do tada je bila najbolja žurka ikad'."

Roditelji priznali šta im najteže pada

Objava je brzo privukla pažnju velikog broja korisnika, a naročito roditelja koji su priznali da ih upravo ovakve situacije najviše brinu kada njihova deca izlaze u grad.

"Treba preživeti njihove izlaske... sna nema dok se ključ u bravi ne čuje", napisao je jedan korisnik.

Drugi su događaj uporedili sa nekim ranijim vremenima.

"Kao žurke devedesetih. Samo što tada niko ne bi platio piće pre udaranja čašom u glavu", glasio je jedan od komentara.

"Poklon piće u takvim situacijama se ne odbija"

Među komentarima su se pojavila i mišljenja da je odbijanje pića moglo da bude okidač za sukob, iako su korisnici istovremeno osudili nasilno ponašanje.

"Drug je naučio lekciju, a lika su, nadam se, uhapsili. Lekcija je da se poklon piće u tim situacijama ne odbija ukoliko ne želiš kavgu. Prihvatiš, zahvališ se i ostaviš sa strane. Neko ko troši veliki novac na turu pića često očekuje pažnju i samo čeka razlog za sukob", napisao je jedan korisnik.

Iskustvo koje je porodicu koštalo više od 800.000 dinara

Jedan komentar posebno je privukao pažnju jer je korisnica podelila lično iskustvo sa ozbiljnim posledicama nakon tuče u diskoteci.

"I moj se pobio u diskoteci. Napali ih neki klošari i on udari jednog čašom u glavu. Evo, završila su sva suđenja. Koštalo me preko 800.000 dinara kazni i privatnih tužbi, a njega osam meseci nanogice", napisala je ona.

Tema koja je otvorila širu raspravu

Objava je pokrenula diskusiju o bezbednosti noćnih izlazaka, odgovornosti učesnika u sukobima i brigama roditelja čija deca vikende provode u klubovima i diskotekama.

Dok su jedni isticali da nasilju nema opravdanja, drugi su ukazivali na to da jedna nepromišljena reakcija može imati ozbiljne zdravstvene, pravne i finansijske posledice za sve uključene strane.