Iako je zdrav način života, ponekad potpomognut lekovima, ključan za regulisanje krvnog pritiska, stručnjaci se slažu oko toga šta još može da pomogne.
Sok od cvekle je odličan saveznik
Reč je o soku od cvekle. Naime, kada su četiri kardiološka dijetetičara zamoljena da navedu najbolji napitak za snižavanje krvnog pritiska, njihov odgovor je bio jednoglasan: sok od cvekle.
Ovo skromno korenasto povrće pruža koncentrovanu dozu jedinjenja koja pomažu u opuštanju krvnih sudova.
Dovoljno je 170 grama dnevno
Tajna ovog napitka leži u visokom udelu prirodnih nitrata. Naše telo pretvara te nitrate u azot-oksid, moćan molekul koji signalizira glatkim mišićima u zidovima krvnih sudova da se opuste. Ovaj proces, poznat kao vazodilatacija, bukvalno širi krvne sudove, omogućavajući krvi da lakše teče i smanjujući pritisak na arterije. Zbog visoke koncentracije ovih jedinjenja u tečnom obliku, sok od cvekle se smatra efikasnijim od konzumiranja celog voća za ciljano snižavanje krvnog pritiska, što potvrđuju brojni nutricionisti.
Samo 170 grama ove namirnice dnevno drastično smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska, a svi je imamo kod kuće.
Naučna istraživanja snažno podržavaju ove tvrdnje. Jedna od ključnih studija, sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu, otkrila je da su hipertenzivni pacijenti koji su pili 250 mililitara soka od cvekle dnevno doživeli značajan pad krvnog pritiska, a kod mnogih su se vrednosti vratile u normalan opseg. Druge analize su potvrdile da redovna konzumacija može smanjiti sistolni pritisak u proseku za oko 3,5 mmHg. Iako se ne čini mnogo, takvo smanjenje je klinički relevantno i može značajno smanjiti rizik od moždanog udara i drugih kardiovaskularnih komplikacija, piše Parade.
Komentari (0)