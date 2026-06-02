Mnogi nakon odlaska gostiju zatiču nered, oštećen nameštaj ili gomilu posla oko sređivanja smeštaja. Međutim, jedna vlasnica apartmana iz Tučepa doživela je potpuno suprotno iskustvo koje je oduševilo hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Otvorila vrata apartmana i nije mogla da veruje svojim očima

Vlasnica je odlučila da kamerom zabeleži prizor koji ju je sačekao nakon što su gosti napustili smeštaj.

Umesto nereda, razbacanih stvari i haosa koji često ostaje iza turista, apartman je bio besprekorno čist i uredan. Kreveti su bili sređeni, prostorije uredne, a ceo smeštaj izgledao je kao da u njemu niko nije ni boravio.

Oduševljena domaćica nije krila emocije.

Koliko volim svoje goste, to ne mogu da vam opišem! - napisala je uz snimak koji je ubrzo postao viralan.

Komentari preplavili mreže: "To se zove kućno vaspitanje"

Snimak je izazvao lavinu reakcija, a mnogi su istakli da bi upravo ovakvo ponašanje trebalo da bude pravilo, a ne izuzetak.

Verovatno su gosti iz Bosne, tako nas vaspitavaju. I ja hotelsku sobu uvek ostavim urednu, a svakog dana je malo sredim kako bih sobarici olakšala posao - napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali da su ljudi koji tokom cele godine štede za letovanje često mnogo pažljiviji prema tuđoj imovini od pojedinaca koji imaju daleko više novca.

Trebalo bi da vidite kako pojedini milioneri ostavljaju hotelske sobe, da vam se život smuči. Naši ljudi su prava gospoda. Svaka čast vašim gostima - glasio je jedan od komentara.

Primer koji je oduševio region

Mnogi korisnici društvenih mreža složili su se da urednost, poštovanje i kultura nemaju cenu.

Gde god sam letovala, apartman sam uvek ostavljala onakav kakav sam ga i zatekla – čist, uredan i sređen. Kako vodim računa o svom domu, tako se ponašam i svuda gde boravim - napisala je jedna žena.

Ovaj snimak još jednom je pokazao da među turistima ima mnogo ljudi koji iza sebe ostavljaju samo lepe uspomene i dokaz da lepo vaspitanje nikada ne izlazi iz mode.