Na društvenoj mreži TikTok, gde dr Jouna prati gotovo osam miliona ljudi, on je u jednom od svojih videa potvrdio tvrdnje koje su već duže vreme viralne – ruzmarin zaista sprečava opadanje kose i stimuliše rast novih vlasi.

Povod za njegovu reakciju bio je video TikTokerke Odri, koja je pokazala svoju gustu, sjajnu i savršeno negovanu kosu. Ona tvrdi da je za takav izgled najzaslužnije upravo prirodno ulje ruzmarina. Prema njenim rečima, recept i način primene su veoma jednostavni i svako ih može isprobati kod kuće.

Kako se koristi ulje ruzmarina za rast kose?

Ovaj prirodni preparat za kosu najčešće se nanosi direktno na teme glave uz blagu masažu. Na taj način se podstiče mikrocirkulacija kože glave i omogućava bolje delovanje aktivnih sastojaka. Redovna upotreba doprinosi jačanju korena dlake i vidno ubrzava rast kose.

Recept za domaći serum protiv opadanja kose

Odri u svom videu objašnjava da se ulje ruzmarina može nanositi direktno na kožu glave, ali da je za maksimalne rezultate najbolje napraviti moćnu mešavinu ulja.

Pomešajte nekoliko kapi ulja ruzmarina sa sledećim baznim uljima:

Jojobino ulje (za hidrataciju i balans lučenja sebuma)

Arganovo ulje (za dubinsku regeneraciju i sjaj)

Kantarionovo ulje (za umirenje kože glave)

Savet za primenu: Dobijenu mešavinu nežno umasirajte u teme prstima ili masažerom za glavu, a zatim je češljem ravnomerno rasporedite duž cele kose, sve do krajeva.

Koliko dugo se drži ulje ruzmarina na kosi?

Za najbolje rezultate preporučuje se da ovaj prirodni serum ostane na kosi tokom noći, kako bi aktivni sastojci imali dovoljno vremena da prodru duboko u folikule dlake. Ujutru kosu treba temeljno oprati šamponom i dobro isprati mlakom vodom.

Redovnom upotrebom ulja ruzmarina mnogi korisnici primećuju sledeće benefite:

Kosa postaje primetno gušća i snažnija

Smanjuje se opadanje kose (efekat sličan minoksidilu, ali na prirodnoj bazi)

Vlasi dobijaju zdrav izgled i prelep prirodan sjaj

Ubrzava se rast "baby" kose

Cena i gde kupiti ulje ruzmarina?

Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je ova metoda nege izuzetno pristupačna. Ulje ruzmarina se može pronaći u većini apoteka, drogerija i prodavnica zdrave hrane po ceni od oko 450 dinara.

Zbog toga, pre nego što potrošite novac na skupe hemijske preparate i estetske tretmane, vredi isprobati ovu jednostavnu, prirodnu i naučno podržanu metodu koja je zaludela svet.