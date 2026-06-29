Stručnjakinja za ljubavne odnose Ejmi Čen, koja godinama pomaže ljudima da prebole raskide i pronađu dugoročnu ljubav, je svojoj najnovijoj knjizi "Unsingle" podelila jednostavnu tehniku.

Radi se o pripremi za ljubavni sastanak koja ne oduzima mnogo vremena, a može da unapredi vaš odnos.

Ritual pre ljubavnog sastanka

Ejmi Čen jednostavnu tehniku naziva - ritual pripreme pre sastanka i tvrdi da ona može da vam pomogne da budete opušteniji, prisutniji i otvoreniji za upoznavanje nove osobe.

Čen kaže da joj se mnogi klijenti žale kako na sastancima ne osećaju nikakvu povezanost. Kada ih pita šta su radili neposredno pre susreta, odgovor je gotovo uvek isti – jurili su s posla, proveravali telefon ili završavali obaveze u poslednjem trenutku.

Takav tempo, objašnjava ona, iscrpljuje čoveka i ostavlja ga emocionalno otupljenim, pa na sastanak dolazi bez energije i prave prisutnosti.

Umesto da do poslednjeg trenutka budete zatrpani obavezama ili skrolujete po telefonu, Čen savetuje da oko 20 minuta pre sastanka uradite jednu ili više sledećih aktivnosti - da pogledate snimak polarne svetlosti, da pustite sebi pesmu koju volite, da prošetate prirodom ili da - meditirate..

Cilj ovih aktivnosti je da probude osećaj divljenja i zadivljenosti svetom oko vas, što prema istraživanjima proširuje perspektivu i podstiče veću povezanost sa drugim ljudima.

Cilj je da se bolje povežete sa drugom osobom

Za razliku od stresa koji izazivaju žurba i neprestano korišćenje telefona, ovakve aktivnosti pomažu da se umirite i uđete u stanje potpune prisutnosti.

„Osećaj zadivljenosti može da vam pomogne da se bolje povežete sa drugima, budete otvoreniji i radoznaliji“, kaže Čen.

Kada ste u potpunosti prisutni tokom razgovora, lakše ćete uspostaviti iskrenu povezanost sa osobom preko puta vas i proceniti da li zaista postoji potencijal za kvalitetnu i dugoročnu vezu, piše cnbc.