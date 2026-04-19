Den Bjutner, koji je decenijama proučavao najdugovečnije populacije na svetu, podelio je recept sa svojih 817.000 pratilaca na Instagramu.

On je, naime, otkrio recept za - "jedno od najzdravijih jela na planeti".

Savršeno jelo od 4 sastojka

„Jedan od najzdravijih obroka na planeti ima... četiri sastojka“, rekao je.

„Crni pasulj, avokado, slatki krompir i pirinač - tako se ljudi sa najdugovečnijim životom na svetu hrane svaki dan“, nastavio je, ukazujući na prehrambene navike takozvanih Plavih zona, što su regioni u kojima ljudi rutinski žive duže od 100 godina.

U videu koji prati objavu, Bjutner je detaljno objasnio kako tačno priprema jelo, opisujući ga kao jednostavno i „veoma ukusno“.

„Moj omiljeni recept iz Plavih zona... 'Pečem slatki krompir. Kuvam pirinač, dinstam pasulj, isečem avokado.

„Sve to pomešam, a ponekad stavim malo ljutog sosa.“

Pasulj obezbeđuje biljne proteine i vlakna, dok slatki krompir nudi sporo oslobađajuće ugljene hidrate i antioksidante. Avokado dodaje zdrave masti, a smeđi pirinač upotpunjuje obrok energijom iz celog zrna.

Jednostavni principi ishrane

Ovaj jednostavan obrok odražava osnovne principe koje je Bjutner dugo zastupao kroz svoje istraživanje, koje se vrti oko pretežno biljne ishrane zasnovane na celim, neprerađenim namirnicama.

To je filozofija koju ne samo da proučava, već i po kojoj živi.

Šezdesetpetogodišnjak je ranije otkrio da ga je njegov lekar opisao kao „najzdravijeg pacijenta“ u njegovoj praksi, pripisujući rezultat njegovim svakodnevnim prehrambenim navikama.

Zdrava supa za početak dana

On je više puta je ukazivao na tradicionalna jela koja se jedu u Plavim zonama, uključujući čuveni sardinijski minestrone, kao pravu tajnu dugog života. Puna pasulja, povrća i žitarica, ova supa se jede svakodnevno generacijama u delovima Italije gde ljudi konstantno dostižu trocifren broj.

Batner je ranije objavio na svom Instagramu i da svakog dana jede italijansku supu Minestrone.

Objasnio je da mu ta supa daje izvor energije, kao i da je odlčan izvor esencijalnih hranljivih materija.

Inače, prema Bjutnerovom opsežnom istraživanju „Plavih zona“, kombinacija mahunarki, povrća i nerafinisanih ugljenih hidrata snažno je povezana sa nižim stopama hroničnih bolesti, smanjenim upalama i dužim životnim vekom, piše Daily Mail.