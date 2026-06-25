Vlasnici ovog mačka, 33-godišnja Linka Lin i 35-godišnji Mark Keli, oduševljeni su njegovim talentom.

Proces je jednostavan: od početka turnira u SAD, Linka postavlja zastave dve reprezentacije ispred Bilija za svaku utakmicu, a on bira pobednika šapom. Uprkos tačnim predviđanjima, ipak je pogrešio što je odabrao Južnu Koreju, koju je pobedio JAR. Ali njegovi fanovi mu to ne zameraju.

„Izgleda da on, kao mačak, uopšte nije zabrinut što je postao internet influenser. Za nas je on i dalje samo naš mačak, on je i dalje Bili“, rekao je Linka.

„Ljudi, naravno, imaju različita tumačenja snimaka na internetu, ali nam je drago ako možemo da im pružimo malo ohrabrenja i uveravanja dok očekuju neke rezultate. Vremenom će nagađanja postati teža, a očekivanja će rasti, ali sam prilično sigurna da može da se nosi sa tim“, dodala je. „Pretpostavljam da je njegovo jedino iznenađenje to što u poslednje vreme dobija više poslastica nego ikad ranije.“



Linka je usvojila Bilija iz dobrotvorne organizacije USPCA kada je imao tri meseca. Dobio je nadimak Bili Srčani Nos zbog jedinstvenih šara na nosu.

„Shvatili smo da on veoma glasno komunicira šta mu je potrebno. Koristi drugačiji govor tela i mjaučenje da bi nam stavio do znanja šta želi“, objasnila je. Na primer, Bili će pratiti Linku do vrata ako želi da izađe napolje ili ako želi poslasticu.

„Znali smo da je Bili veoma, veoma pametan i razmišljali smo kako bismo mogli da uhvatimo njegovu ličnost i jasnoću. Počeli smo tako što smo ga terali da rešava kvizove 'ovo ili ono', na primer, pitali bismo ga da li više voli Pepsi ili Kolu, pirinač ili testeninu“, rekla je Linka.

Ideja da se predvide rezultati Svetskog prvenstva rodila se spontano.

„Jednom sam se vratila kući sa događaja sa gomilom malih zastavica i počela da se igram sa njima. Kako je Svetsko prvenstvo tek počinjalo, pomislili smo 'zašto da ne'. Nismo očekivali da će neko na internetu primetiti snimak.“

Linka kaže da Bili ponekad veoma brzo daje svoja predviđanja, dok mu je potrebno vreme da razmisli o nekima. „Jednom je sve stalo jer je u kući bila muva, pa nije mogao da se koncentriše“, prisetila se.

Reakcije na internetu su uglavnom pozitivne. „Dobili smo mnogo zaista lepih i ohrabrujućih poruka. Ponekad Bili izabere zemlju koju ljudi ne podržavaju, pa komentarišu nešto poput: 'Opraštam ti, preslatki si'. Bilo je i komentara koji su se graničili sa pretnjama, poput 'bolje da si u pravu', ali velika većina je bila pozitivna“, kaže Linka, prenosi Nypost.