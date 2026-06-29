Feng šui, drevna kineska veština uređenja prostora i usklađivanja energije, vekovima privlači pažnju ljudi širom sveta. Mnogi koji prate njegova pravila veruju da određeni predmeti mogu doprineti većem blagostanju, privući sreću i uneti više pozitivne energije u svakodnevni život.

Među najpoznatijim simbolima posebno se izdvaja cimet, začin koji se u feng šuiju povezuje sa prosperitetom, obiljem i zaštitom.

Upravo zbog toga poslednjih godina sve je popularniji običaj da se štapić cimeta umota u aluminijumsku foliju i nosi sa sobom kao amajlija.

Prema verovanjima sledbenika feng šuija, privlači pozitivnu energiju i finansijsko blagostanje, dok aluminijumska folija simbolično čuva i pojačava njegova svojstva.

Veruje se da na taj način energija cimeta duže traje i da je njegovo delovanje snažnije.

Mnogi ovu malu amajliju drže u torbi, novčaniku, džepu ili automobilu, verujući da može pomoći u privlačenju srećnih okolnosti, podstaći priliv novca, zaštititi od negativne energije i otvoriti vrata boljim poslovnim prilikama.

Cimet kao simbol prosperiteta

Prema feng šui praksi, najpovoljniji trenuci za pripremu ove amajlije su:

početak novog meseca

pokretanje novog posla ili projekta

period kada želite da privučete nove poslovne ili finansijske prilike

vreme velikih životnih i poslovnih promena

Mnogi veruju da upravo tada energija cimeta može najjače delovati i pomoći u privlačenju obilja, sreće i pozitivnih promena.