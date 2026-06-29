Feng šui, drevna kineska veština uređenja prostora i usklađivanja energije, vekovima privlači pažnju ljudi širom sveta. Mnogi koji prate njegova pravila veruju da određeni predmeti mogu doprineti većem blagostanju, privući sreću i uneti više pozitivne energije u svakodnevni život.
Među najpoznatijim simbolima posebno se izdvaja cimet, začin koji se u feng šuiju povezuje sa prosperitetom, obiljem i zaštitom.
Upravo zbog toga poslednjih godina sve je popularniji običaj da se štapić cimeta umota u aluminijumsku foliju i nosi sa sobom kao amajlija.
Prema verovanjima sledbenika feng šuija, privlači pozitivnu energiju i finansijsko blagostanje, dok aluminijumska folija simbolično čuva i pojačava njegova svojstva.
Veruje se da na taj način energija cimeta duže traje i da je njegovo delovanje snažnije.
Mnogi ovu malu amajliju drže u torbi, novčaniku, džepu ili automobilu, verujući da može pomoći u privlačenju srećnih okolnosti, podstaći priliv novca, zaštititi od negativne energije i otvoriti vrata boljim poslovnim prilikama.
Cimet kao simbol prosperiteta
Prema feng šui praksi, najpovoljniji trenuci za pripremu ove amajlije su:
- početak novog meseca
- pokretanje novog posla ili projekta
- period kada želite da privučete nove poslovne ili finansijske prilike
- vreme velikih životnih i poslovnih promena
Mnogi veruju da upravo tada energija cimeta može najjače delovati i pomoći u privlačenju obilja, sreće i pozitivnih promena.
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