Građani su tokom šetnje primetili ježa koji se kretao na veoma neobičan način, a kada su mu prišli, shvatili su da se nalazi u ozbiljnom problemu.

Naime, radoznala životinja uspela je da zaglavi glavu u plastičnoj teglici, zbog čega nije mogla normalno da vidi kuda ide. Iako je pokušavala da nastavi kretanje, bilo je očigledno da je dezorijentisana i da bi bez pomoći teško uspela sama da se oslobodi.

Prema navodima stranice Podgorički vremeplov, nekoliko mladića koji su se zatekli u blizini odmah je reagovalo. Umesto da samo posmatraju situaciju, odlučili su da pomognu nesrećnom ježu. Pažljivo su mu prišli kako ga ne bi dodatno uplašili, a zatim su uspeli da skinu plastičnu teglicu sa njegove glave.

Srećom, akcija je završena uspešno i bez posledica po životinju. Nakon što je oslobođen, jež je nastavio svojim putem, dok su okupljeni prolaznici sa olakšanjem posmatrali rasplet situacije.

Snimak obišao društvene mreže

Video ovog neobičnog spasavanja brzo se proširio internetom i izazvao brojne reakcije korisnika. Mnogi su pohvalili mladiće zbog njihove brze reakcije i humanosti, ističući da bi svako trebalo da pokaže više brige prema životinjama.

Naravno, nije nedostajalo ni duhovitih komentara koji su dodatno privukli pažnju javnosti.

„Vala i ježevi, zabijaju nos gde im nije mesto“, napisao je jedan korisnik.

„Bravo momci! Svaka čast na reakciji“, glasio je drugi komentar.

Jedan od komentatora našalio se kratko i napisao: „Pijan bio!“

Iako su mnoge reakcije bile šaljive, većina ljudi složila se da je reč o situaciji koja je mogla da se završi mnogo gore da nije bilo prolaznika spremnih da pomognu.

Zašto su ovakve situacije opasne?

Stručnjaci godinama upozoravaju da odbačena ambalaža predstavlja ozbiljan problem za divlje životinje. Posude u kojima ostanu tragovi hrane često privlače ježeve, ptice, mačke i druge životinje koje pokušavaju da dođu do ostataka.

U takvim situacijama može doći do zaglavljivanja glave, nogu ili drugih delova tela, što životinji otežava kretanje, pronalaženje hrane i vode, pa čak može dovesti i do uginuća ukoliko pomoć ne stigne na vreme.

Zbog toga se građanima savetuje da plastične čaše, tegle, konzerve i drugu ambalažu pravilno odlažu, kao i da je pre bacanja operu ili zgnječe kako ne bi predstavljala potencijalnu zamku za životinje.

Mali gest koji je napravio veliku razliku

Priča iz Podgorice pokazala je koliko jedna brza reakcija može da promeni ishod. Nekoliko mladića nije okrenulo glavu na drugu stranu, već je odlučilo da pomogne bespomoćnoj životinji. Zahvaljujući njihovoj intervenciji, jež je izbegao moguće povrede i nastavio dalje bez posledica.

U vremenu kada negativne vesti često dominiraju naslovima, ovakvi prizori podsećaju da humanost i dalje postoji i da ponekad upravo mali gestovi ostavljaju najveći utisak. Za mnoge korisnike društvenih mreža, upravo je to bila najlepša poruka cele priče koja je u kratkom roku osvojila region.