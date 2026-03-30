Most je okružen monumentalnim vrhovima planinskog venca Karakorum u Pakistanu i predstavlja jednostavna konstrukcija od drvenih dasaka i čeličnih kablova.

Ovaj most se smatra jednim od najopasnijih pešačkih mostova na svetu.

Za meštane, most je ključna saobraćajna veza bez koje je svakodnevni život nezamisliv, dok je za turiste i ljubitelje adrenalina izazov koji testira granice izdržljivosti i hrabrosti.

Most je izgrađen šezdesetih godina prošlog veka kako bi povezao sela Husaini i Zarabad. Dug je približno 200 metara i nalazi se na visini od oko 15 metara iznad reke. Njegova konstrukcija je izuzetno jednostavna, a sastoji se od više od 450 drvenih dasaka postavljenih na čelične kablove. Opasnost pri prelasku ne proizilazi samo iz dužine i visine, već i iz velikih i neravnih prostora između dasaka, od kojih su mnogi oštećeni ili nedostaju.

Svaki korak zahteva potpunu koncentraciju, jer se brza rečna struja može videti kroz otvore između dasaka.

Dodatni element rizika je izražena nestabilnost mosta. Region Gornje Hunze poznat je po jakim vetrovima koji, prolazeći kroz kanjon, izazivaju stalno i snažno ljuljanje konstrukcije. U takvim uslovima, prelaz postaje izuzetno zahtevan jer svaki udar vetra otežava održavanje ravnoteže.







Neposredna okolina takođe značajno doprinosi psihološkom utisku opasnosti. Pored sadašnjeg mosta, vidljivi su ostaci prethodne, starije konstrukcije koju su uništile poplave. Ti raspadajući delovi služe kao stalni vizuelni podsetnik na rizik koji stalno postoji. Iako lokalne priče ne pominju natprirodne elemente, sam pogled na uništeni most pored onog koji je u upotrebi dovoljan je da pojača osećaj nesigurnosti.

Ispod mosta teče reka Hunza, čija je voda ledeno hladna i brza zbog topljenja obližnjih glečera. Padanje u reku obično ima fatalne posledice zbog jakih struja i izuzetno niskih temperatura. Iako ne postoji zvanična statistika o nesrećama, prema rečima lokalnih stanovnika, tokom decenije je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva - poslednji se dogodio 2022. godine.

Uprkos svojoj reputaciji, Husaini most je veoma važan za lokalno stanovništvo. Stanovnici ga svakodnevno koriste za prevoz hrane i vođenje stoke, prelazeći ga sa veštinom i bezbednošću stečenom iskustvom. Za njih most nije turistička atrakcija, već neophodan za svakodnevni život, koji je posebno težak u ekstremnim uslovima planinskog okruženja.

Poslednjih godina most je postao važna turistička destinacija.

Plaćanjem simbolične naknade za održavanje, posetioci iz celog sveta imaju priliku da iskuse prelazak. Iako se ne preporučuje osobama sa slabijom fizičkom kondicijom, mnogi ljudi se odlučuju za prelazak kako bi doživeli nešto jedinstveno, piše National geographic.. Kao bezbednija alternativa, u blizini je postavljen ziplajn kojim se može preći sa jedne na drugu stranu, a koji nudi podjednako impresivan pogled na reku i okolne planinske vrhove.